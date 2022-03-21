Ні молока, ні соку: чому в російських супермаркетах спорожніли полиці

Тепер до списку дефіцитних цукру та гречки додалися й інші не менш популярні продукти

В Росії порожні полиці в магазинах / Фото: Ведомости, Колаж: Сьогодні

У Росії постачання соку та молока зриваються через нестачу тари для зберігання продукції. Учасники ринку фіксують дефіцит тетрапаку (упаковка, що складається з декількох шарів картону, поліетилену і фольги) і картону.

Про це повідомляє російське видання "Відомості".

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З постачанням гнучкої упаковки поки що проблем немає, але якщо іноземні власники виробництв у Росії зупинять заводи, то можуть виникнути проблеми і з ними, вважає виконавчий директор Національної конфедерації пакувальників Олександр Бойко.

Що стосується кінцевої продукції, то незважаючи на те, що упаковка займає лише 5% від собівартості більшості товарів, ціни на них все одно зростають. Багато постачальників упаковки перейшли на передоплату та гнучке ціноутворення, яке може змінюватись ледь не щодня, вимагають оплату рахунків протягом трьох днів під загрозою припинення відвантаження.

Інфляція в Росії

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Інфляція в РФ розігналася до рекордних темпів. Наприклад, лише за тиждень з 5 по 11 березня ціни зросли на 12,54% відносно початку березня минулого року. Як повідомляють "Відомості" за прогнозами центру макроекономічного аналізу та прогнозування (ЦМАКП), інфляція за підсумками року досягне 20-23% (грудень до грудня).

Найбільше з продовольчих продуктів за перший тиждень березня подорожчали:

цукор, ціни на нього зросли на 12,8%, з початку року — на 20,4%;

суміші сухі молочні для дитячого харчування — ціни зросли на 4,1%, на крупу гречану і рис — на 2,7%;

сіль кухонна — на 3%.

Про швидке подорожчання попереджає одна галузь за іншою: птахофабрики планують підвищити відпускні ціни на яйця, виробники кондитерських виробів — на свої продукти.

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Нагадаємо, що 22 мільярди євро, які належать Центробанку Росії, заморозили у Франції. Обмеження наклали на рахунки й нерухомість підсанкційних осіб.

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