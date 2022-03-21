Ни молока, ни сока: почему в российских супермаркетах опустели полки

Теперь к списку дефицитных сахара и гречки добавились и другие не менее популярные продукты
В России пустые полки в магазинах / Фото: Ведомости, Коллаж: Сегодня
В России поставки сока и молока срываются из-за нехватки тары для хранения продукции. Участники рынка фиксируют дефицит тетрапака (упаковка, состоящая из нескольких слоев картона, полиэтилена и фольги) и картона.
С поставкой гибкой упаковки пока проблем нет, но если иностранные собственники производств в России остановят заводы, могут возникнуть проблемы и с ними, считает исполнительный директор Национальной конфедерации упаковщиков Александр Бойко.
Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.
Полковник Гудзь Валерий Федорович, комбриг, был награжден орденами – Богдана Хмельницкого и "Народный Герой". Имел возможность не идти на фронт, но решил воевать, взяв на себя командование подразделением. За героическую оборону Попасной представлен к званию Герой Украины. Посмертно.