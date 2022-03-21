Ни молока, ни сока: почему в российских супермаркетах опустели полки

Что касается конечной продукции, то, несмотря на то, что упаковка занимает только 5% от себестоимости большинства товаров, цены на них все равно растут. Многие поставщики упаковки перешли на предоплату и гибкое ценообразование, которое может меняться почти каждый день, и требуют оплаты счетов в течение трех дней под угрозой прекращения отгрузки.

Инфляция в России

Инфляция в РФ разогналась до рекордных темпов. К примеру, только за неделю с 5 по 11 марта цены выросли на 12,54% относительно начала марта прошлого года. Как сообщают "Ведомости" по прогнозам центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП), инфляция по итогам года достигнет 20-23% (декабрь к декабрю).

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Больше всего из продовольственных продуктов за первую неделю марта подорожали:

сахар, цены на него выросли на 12,8%, с начала года – на 20,4%;

смеси сухие молочные для детского питания – цены выросли на 4,1%, на крупу гречневую и рис – на 2,7%;

соль поваренная – на 3%.

О скором подорожании предупреждает одна отрасль за другой: птицефабрики планируют повысить отпускные цены на яйца, производители кондитерских изделий – на свои продукты.

Напомним, что 22 миллиарда евро, принадлежащих Центробанку России, заморозили во Франции. Ограничения были наложены на счета и недвижимость подсанкционных лиц.

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Раньше мы также писали, как война уничтожит добычу нефти в РФ.