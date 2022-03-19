Росія на межі виживання: торговельні центри агресорки можуть потішити покупців лише дефіцитом

Власники торговельних центрів чекають на повний крах після виходу міжнародного бізнесу з РФ

Торговельні центри Росії масово йдуть на дно / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Міжнародний бізнес масово виходить з російського ринку через війну в Україні. Західні бренди займали майже 35% площ торговельних центрів.

За словами керівника експертного комітету Союзу торговельних центрів РФ Павла Люліна, вже зараз заклади відчувають вплив санкцій. Про це він повідомив журналу CRE.

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Якщо найближчим часом ще більше брендів вийде з ринку, то на торгову сферу, зокрема ТРЦ, очікує крах. Виходом для них є пошук орендарів на внутрішньому ринку, однак російських виробників не так уже й багато.

Співпраця з Азією

Росія збирається акцентувати на азійському ринку. Йдеться про налагодження відносин із Туреччиною, Монголією, Китаєм, Іраном та Індією. Відомо, що індійські представники охоче йдуть на контакт із країною-агресоркою, попри західні санкції.

У короткотерміновій перспективі до пів року порожні площі в торговельних центрах навряд чи заповнять орендарі – процес виходу на нові ринки займає час. Увесь цей період ТРЦ матимуть збитки.

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Однак навіть з азійськими орендарями торгова сфера Росії повільно пливе за російським військовим кораблем. Особливо зважаючи на те, що чимало власників бізнесу набрали кредитів, які досі не виплатили.

Раніше ми розповідали, що Індія готується до закупівлі російської нафти зі знижкою. В країні тривають консультації щодо можливого розрахунку рупіями та рублями, з огляду на відключення РФ від SWIFT.

Водночас країни Європи таки хочуть зіскочити з газової голки Росії. Там активно шукають альтернативи російським енергоносіям.