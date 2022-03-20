Російський капітал заморозили: як Франція вдарила по мільярдних активах РФ

Французи вдарили черговими санкціями по Центробанку Росії, а також по майну і грошах росіян

Російський капітал заморозили у Франції / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

22 мільярди євро, які належать Центробанку Росії, заморозили у Франції. Обмеження наклали на рахунки й нерухомість підсанкційних осіб.

Відповідну заяву зробив у прямому ефірі французький міністр економіки та фінансів Бруно Ле Мер.

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За його словами, у фінансових установах Франції також заморозили гроші на рахунках фізичних осіб. Мовиться про загальну суму 150 мільярдів євро. Ще 30 росіян не можуть скористатися нерухомістю загальною вартістю 500 мільйонів євро.

Загалом після застосування санкцій проти Росії у Франції заморозили майно росіян на 850 мільйонів євро. Спеціальна робоча група визначає рахунки громадян РФ та нерухомість, якою вони володіють. Під санкції потрапили також дві яхти загальною вартістю 150 мільйонів євро.

Санкції проти Росії

Від початку вторгнення в Україну Росія продовжує зазнавати шалених збитків, її економіку чекає крах. Через вихід міжнародного бізнесу з країни, торговельні центри повільно тонуть, хоча в процесі намагаються переорієнтуватися на Азію.

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Євросоюз заборонив вивозити свою валюту на територію РФ та Білорусі. Литва оригінально дотрималася цієї позиції та ввела свої обмеження.

Водночас суттєвих змін зазнає сфера металургії. Австралія завдала вишуканого удару по машинобудівній сфері країни-агресорки. Раніше ми розповідали про заборону російських яхт в австралійських портах.