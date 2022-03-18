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Литва потролила Росію й Білорусь: вивіз євро за межі ЄС обмежили до смішної суми

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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18 березня, 19:35
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Митниця Литви ввела суттєві обмеження на вивезення готівки у євро до Росії та Білорусі
Литва обмежила вивезення євро до Росії та Білорусі
Литва обмежила вивезення євро до Росії та Білорусі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Литовська митниця запровадила витончені обмеження на вивезення готівки у євро до країн, що ведуть війну проти України.

Як пише місцеве видання Delfi, нововведення стосуються як фізичних, так і юридичних осіб.

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Для особистих потреб будь-хто, хто їде в Росію чи Білорусь, може взяти з собою не більше, ніж 60 євро на особу. Заборонено також продавати, віддавати й передавати валюту Євросоюзу, навіть за наявності декларації.

Виняток зробили лише для дипломатів, консулів та міжнародних організацій, які їдуть на територію окупантів з офіційним візитом, а також для осіб, які їх супроводжують.

Водночас будь-яку іншу валюту – ті самі долари та злоті – можна й надалі вивозити без обмежень. Однак за порушення правил щодо євро людину за кордон не випустять, а можуть ще й оштрафувати.

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Санкції проти Росії

На початку березня Євросоюз запровадив чергові санкції проти Росії. Заборонили продавати і вивозити готівкою євро будь-кому на територію країни-агресорки. Виняток зробили лише для своїх туристів у Росію та дипломатів, а ось урядовцям Думи та Центробанку таки не пощастило.

Проти російських банків також ввели обмеження. Сім фінансових установ відключили від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Раніше ми розповідали про те, які ціни на пальне в європейських країнах та скільки коштує українцям заправити своє авто за кордоном.

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Експерти пояснили, що буде з курсом долара в Україні після війни та який він тепер насправді.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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