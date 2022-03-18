Литва потролила Росію й Білорусь: вивіз євро за межі ЄС обмежили до смішної суми

Митниця Литви ввела суттєві обмеження на вивезення готівки у євро до Росії та Білорусі

Литва обмежила вивезення євро до Росії та Білорусі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Литовська митниця запровадила витончені обмеження на вивезення готівки у євро до країн, що ведуть війну проти України.

Як пише місцеве видання Delfi, нововведення стосуються як фізичних, так і юридичних осіб.

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Для особистих потреб будь-хто, хто їде в Росію чи Білорусь, може взяти з собою не більше, ніж 60 євро на особу. Заборонено також продавати, віддавати й передавати валюту Євросоюзу, навіть за наявності декларації.

Виняток зробили лише для дипломатів, консулів та міжнародних організацій, які їдуть на територію окупантів з офіційним візитом, а також для осіб, які їх супроводжують.

Водночас будь-яку іншу валюту – ті самі долари та злоті – можна й надалі вивозити без обмежень. Однак за порушення правил щодо євро людину за кордон не випустять, а можуть ще й оштрафувати.

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Санкції проти Росії

На початку березня Євросоюз запровадив чергові санкції проти Росії. Заборонили продавати і вивозити готівкою євро будь-кому на територію країни-агресорки. Виняток зробили лише для своїх туристів у Росію та дипломатів, а ось урядовцям Думи та Центробанку таки не пощастило.

Проти російських банків також ввели обмеження. Сім фінансових установ відключили від міжнародної платіжної системи SWIFT.

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