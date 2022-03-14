Готуйте євро і злоті: які ціни на пальне в Польщі, Німеччині, Чехії та Словаччині

Розповідаємо про середні ціни на бензин та дизель на заправках країн Європи

Моніторинг цін на пальне в Європі станом на 14 березня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Чимало українців виїжджають за кордон на власних авто, відтак для них є актуальним питанням ціна на бензин.

Редакція "Сьогодні" розбиралася, скільки коштує заправити авто у країнах Європи.

Реклама

У переліку опинилися країни, які є досить популярними зараз серед українців. Це Польща, Чехія, Словаччина та Німеччина. При моніторингу використовувались дані ресурсу Fuelo.

Пальне у Польщі

Заправити авто у Польщі можна на мережах заправок BP, Shell, Orlen, Circle K, Lotos і Auchan. За останні два тижні тут дещо зросла ціна на пальне:

A95 можна купити в середньому за 6,86 злотого (46,70 гривні);

A98 – за 7,19 злотого (48,76 гривні);

дизель – за 7,46 злотого (50,82 гривні).

Пальне у Німеччині

У Німеччині дещо ширший вибір заправних станцій. Це Aral, Shell, Esso, Avia, Jet, Eni, Tankpool24. Однак ціни відрізняються лише кількома євроцентами, у середньому пропозиція така:

Реклама

A95 – 2,17 євро (69,61 гривні);

A98 – 2 євро (64,33 гривні);

дизель – 2,27 євро (72,85 гривні).

Пальне у Чехії

У Чехії пальне можна купити на мережах АЗС Mol, Benzina, OMV, PapOil, Shell, TaM. Ціни коливаються в межах 5 крон за літр. Середні показники такі:

A95 – 44,28 крони (56,98 гривні);

A98 – 35,44 крони (45,82 гривні);

дизель – 46,41 крони (59,92 гривні).

Пальне у Словаччині

Для водіїв у Словаччині діють пропозиції від Slovnaft, OMV, Shell, Benzinol, TaM, Lukoil. Ціни різняться в межах кількох євроцентів за літр, але середня вартість пального така:

A95 – 1,61 євро (51,70 гривні);

A98 – 1,73 євро (55,52 гривні);

дизель – 1,51 євро (48,47 гривні).

Що буде з цінами?

В Україні під час воєнного стану великі мережі АЗС стараються не зловживати ціноутворенням. Пальне на заправках є та коштує в середньому 34 – 36 гривень за літр.

Реклама

Після відмови купувати ресурси в Росії, трейдери купують нафтопродукти в Польщі, Угорщині та Румунії. Але з часом експерти прогнозують можливе підвищення цін через труднощі з постачанням.

Аби стабілізувати ціни на ринку пального, в Україні вирішили скасувати ПДВ та акциз на цю продукцію. За відповідні зміни ще має проголосувати Верховна Рада.

Раніше ми розповідали, що президент США Джо Байден оголосив про заборону на імпорт російського газу та нафти через війну в Україні.