США заборонили імпорт нафти та газу з Росії – Байден

Байден заявив, що Сполучені Штати не хочуть спонсорувати війну проти України

Байден відмовився спонсорувати війну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Сполучені Штати Америки заборонють імпорт нафти, газу та будь-яких інших енергоносіїв з Росії.

Про це повідомив президент країни Джо Байден.

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Раніше про розробку відповідного закону розповіло американське агентство Bloomberg. Крім цього Штати забороняють нові інвестиції в російський паливно-енергетичний комплекс,

"Я оголошую, що США приймають рішення щодо російських енергоресурсів. Тепер російська нафта не буде поставлятися до США. Ми не субсидуватимемо війну в Україні", – сказав президент.

Відразу після США від російської нафти та нафтопродуктів відмовилася Великобританія. Відповідну заяву зробив уряд країни.

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У своєму Twitter президент також написав, що США вдарили по головній артерії російської економіки.

Країна має намір повністю припинити імпорт російської нафти до кінця 2022 року. На даний момент, російські поставки становлять 8% загального імпорту до Британії, у США цей показник знаходиться на рівні 7%.

Відмова від російської нафти

Не дивлячись на те, що Європа не готова різко припинити імпорт російських енергоносіїв, деякі компанії почали самостійно відмовлятися від кривавих ресурсів.

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Наприклад, нафтова компанія-гігант Royal Dutch Shell заявила, що відмовляється від російських нафти і газу і негайно припиняє участь у всіх проектах РФ.

Також Shell припинить всі закупівлі російської сирої нафти, закриє сервісні станції, виробництво авіаційного палива та мастильних матеріалів у Росії.

"Сьогодні" також писали, чому Євросоюз не може прямо зараз злізти з газової голки РФ та розповідали, який ще нафтогазовий гігант відмовився від російської нафти.