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По Україні та за кордон – куди "Укрзалізниця" евакуює пасажирів 14 березня

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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14 березня, 12:23
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В "Укрзалізниці" оприлюднили графік поїздів, якими додатково вивозитимуть пасажирів 14 березня
Графік додаткових евакуаційних поїздів Укрзалізниці на 14 березня
Графік додаткових евакуаційних поїздів Укрзалізниці на 14 березня / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

До 27 березня в "Укрзалізниці" низка евакуаційних поїздів курсує за стабільним графіком. Однак щодня призначають додаткові рейси, з огляду на пасажиропотік.

У пресслужбі компанії опублікували перелік додаткових евакуаційних поїздів на 14 березня.

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Додатково вивозитимуть пасажирів з Харкова, Києва, Одеси, Кривого Рогу та Дніпра. Поїзди курсуватимуть до Ужгорода, Львова, станції Чоп і до польського Хелму за таким графіком:

  • 13:00 – №239/240 Харків – Львів;
  • 12:30 – №228/227 Дніпро – Чоп;
  • 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп;
  • 16:00 – №915/916 Кривий Ріг – Хелм;
  • 19:13 – Київ – Хелм;
  • 22:32 – Одеса – Ужгород;
  • 22:32 – Ужгород – Київ.

Вивозять людей також зі Слов’янська й Краматорська. Пасажирам потрібно скористатися електричками, щоб доїхати до місця пересадки на рейси в західні області.

За усталеним графіком курсують поїзди з Києва, Одеси, Полтави, Харкова, Вінниці, Дніпра, Запоріжжя. Міжнародні евакуаційні рейси доступні за напрямками: Польща, Словаччина, Угорщина та Румунія. Детальнішу інформацію можна отримати на спеціалізованому сайті "Укрзалізниці".

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Що потрібно знати пасажирам?

Проїзд в евакуаційних поїздах безкоштовний, однак за проїзд у зворотному напрямку та іншими рейсами потрібно заплатити.

Переселенці та біженці можуть брати з собою в вагон домашніх улюбленців. На час воєнного стану "Укрзалізниця" спростила правила перевезення тварин. Головне, щоб улюбленець мав документи про щеплення або ветпаспорт і подорожував з намордником чи в переносці.

Раніше ми розповідали, що пацієнти з онкозахворюваннями, які прибули в інші області, можуть продовжити лікування в місцевих лікарнях. За інформацією Національної служби здоров’я, допомогу їм нададуть безплатно та без направлення від лікаря.

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