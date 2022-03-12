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Без ПДВ та акцизу: скільки тепер коштуватиме бензин в Україні

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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12 березня, 14:59
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Розповідаємо, що зміниться на ринку пального вже зовсім скоро
В Україні скасували ПДВ та акциз на пальне
В Україні скасували ПДВ та акциз на пальне / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні скасують податок на додану вартість та акциз на пальне. Це допоможе уникнути дефіциту пального та стабілізувати ціни.

Про це президент України Володомир Зеленський розповів сьогодні, 12 березня, під час нового відеозвернення до українців.

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За словами Зеленського, рішення про скасування ПДВ та акцизу на пальне вже погодив уряд. Далі справа за депутатами ВР.

Як розповідала раніше віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко, в Україні змінять формулу розрахунку граничної ціни на бензин так, щоби заправкам знову стало вигідно продавати пальне.

Так, до максимально дозволеної ціни для заправок можна буде включати додаткові витрати, що виникли після переорієнтації поставок з Білорусі та Росії до Польщі, Румунії та Угорщини.

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Кабмін припускає, що це стане мотивацією для АЗС завозити та продавати більше пального, бо за старою формулою робити це було вже не вигідно.

А щоб уникнути надто сильного зростання цін для покупців, Кабмін направив до Ради законопроєкт про зниження податкового навантаження для продавців пального. Ставка ПДВ знизиться з 20% до 7%, а акциз скасують.

Обидва рішення набудуть чинності одночасно.

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Розмір дозволеної націнки

Поки розмір дозволеної націнки не зростає. Він залишиться на рівні, встановленому за кілька днів до початку російського вторгнення:

  • 4,55 грн на літр бензину;
  • 5 грн на літр дизеля.

Обмеження не стосуються "преміальних" марок пального – їх можна продавати за будь-якою ринковою ціною.

Нестача пального в Україні

Поки Україна все ж відчуває нестачу пального. Мережі АЗС оговтуються від шоку війни і намагаються відновити роботу.

Наразі ситуація змінюється щохвилини, тож деякі заправки можуть не працювати, повідомили нам у мережі ОККО. В пріоритеті – забезпечити пальним авто спецслужб та критичної інфраструктури. Наприклад, станції WOG обслуговують такий транспорт без черги.

Україні складно наразі забезпечити себе повністю пальним власного виробництва.

Як розповів "Сьогодні" аналітик компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко, працює лише один завод із шести наявних, який забезпечує 50% від потреби.

Попри відмову від білоруського та російського імпорту, заправки продовжують дотримуватись граничних цін на пальне.

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Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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