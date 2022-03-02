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Євро в минулому? Росіян чекає новий "сюрприз" від ЄС

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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2 березня, 14:23
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Будь-які операції з євро під забороною в Росії
ЄС заборонив Росії будь-які операції з євро
ЄС заборонив Росії будь-які операції з євро / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Євросоюз заборонив продавати, постачати, передавати або експортувати банкноти євро будь-якій фізичній чи юридичній особі в Росії, включаючи уряд та Центробанк.

Про це повідомляють на сайті ЄС.

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Виняток зробили лише для туристів, які в'їжджають до Росії, та дипмісій. Обмеження діятимуть з 12 березня 2022 року.

Крім того, ЄС заборонив інвестувати в проєкти, співфінансовані Російським фондом прямих інвестицій, або іншим чином брати участь у цих проєктах.

Санкції проти російських банків

ЄС повідомив про відключення семи російських банків від фінансової системи SWIFT. До їх переліку ввійшли:

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  • ВТБ;
  • "Россия";
  • "Открытие";
  • Новикомбанк;
  • Промсвязьбанк;
  • Совкомбанк;
  • "ВЭБ".

Посли ЄС не відключили від SWIFT Сбербанк, а також Газпромбанк, який частково належить російському газовому гіганту.

Раніше ми писали, що США ввели санкції проти російських банків через напад РФ на Україну. Обмеження затвердили проти Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, банку "Открытие", Совкомбанку.

Також ми розповідали, як війна проти України вдарила про економіці РФ.

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