Евро в прошлом? Россиян ждет новый "сюрприз" от ЕС

Любые операции по евро под запретом в России

ЕС запретил России какие-либо операции с евро / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Евросоюз запретил продавать, снабжать, передавать или экспортировать банкноты евро любому физическому или юридическому лицу в России, включая правительство и Центробанк.

Об этом сообщают на сайте ЕС.

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Исключение сделали только для туристов, которые въезжают в Россию, и дипмиссий. Ограничения вступят в силу с 12 марта 2022 года.

Кроме того, ЕС запретил инвестировать в проекты, софинансированные Российским фондом прямых инвестиций или иным образом участвовать в этих проектах.