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Евро в прошлом? Россиян ждет новый "сюрприз" от ЕС

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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2 марта, 14:23
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Любые операции по евро под запретом в России
ЕС запретил России какие-либо операции с евро
ЕС запретил России какие-либо операции с евро / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Евросоюз запретил продавать, снабжать, передавать или экспортировать банкноты евро любому физическому или юридическому лицу в России, включая правительство и Центробанк.

Об этом сообщают на сайте ЕС.

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Исключение сделали только для туристов, которые въезжают в Россию, и дипмиссий. Ограничения вступят в силу с 12 марта 2022 года.

Кроме того, ЕС запретил инвестировать в проекты, софинансированные Российским фондом прямых инвестиций или иным образом участвовать в этих проектах.

Санкции против российских банков

ЕС сообщил об отключении семи российских банков от финансовой системы SWIFT. В их перечень вошли:

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  • ВТБ;
  • "Россия";
  • "Открытие";
  • Новикомбанк;
  • Промсвязьбанк;
  • Совкомбанк;
  • "ВЭБ".

Послы ЕС не отключили от SWIFT Сбербанк, а также Газпромбанк, который частично принадлежит российскому газовому гиганту.

Раньше мы писали, что США ввели санкции против российских банков из-за нападения РФ на Украину. Ограничения утвердили против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, банка "Открытие", Совкомбанка.

Также мы рассказывали, как война против Украины ударила по экономике РФ.

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