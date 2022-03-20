Российский капитал заморозили: как Франция ударила по миллиардным активам РФ

Французы ударили очередными санкциями по Центробанку России, а также имуществу и деньгам россиян

Российский капитал заморозили во Франции / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

22 миллиарда евро, принадлежащих Центробанку России, заморозили во Франции. Ограничение наложили на счета и недвижимость подсанкционных лиц.

Соответствующее заявление сделал в прямом эфире французский министр экономики и финансов Бруно Ле Мер.

Реклама

По его словам, в финансовых учреждениях Франции заморозили деньги на счетах физических лиц. Речь идет об общей сумме в 150 миллиардов евро. Еще 30 россиян не могут воспользоваться недвижимостью, общей стоимостью 500 миллионов евро.

В целом, после применения санкций против России, во Франции заморозили имущество россиян на 850 миллионов евро. Специальная рабочая группа определяет счета граждан РФ и недвижимость, которой они владеют. Под санкции попали также две яхты, общей стоимостью 150 миллионов евро.

Санкции против России

С начала вторжения в Украину, Россия продолжает терпеть безумные убытки и крах экономики. Из-за выхода международного бизнеса из страны, торговые центры медленно тонут, хотя в процессе пытаются переориентироваться на Азию.

Реклама

Евросоюз запретил вывозить свою валюту на территорию РФ и Белоруссии. Литва оригинально придержалась этой позиции и ввела свои ограничения.

В то же время существенные изменения претерпевает сфера металлургии. Австралия нанесла изысканный удар по машиностроительной сфере страны-агрессора. Раньше мы рассказывали о запрете российских яхт в австралийских портах.