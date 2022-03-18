Без імпортних товарів, скромно й у борг! Як росіяни житимуть під санкціями

Експерт передбачив найближче майбутнє громадян РФ на тлі посилення санкцій Заходу

У Росії дефіцит продуктів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Західні санкції вже досить серйозно вдарили по російській економіці. Багато росіян, розуміючи, до чого призведе шалена авантюра Путіна, кинулися в магазини скуповувати товари першої необхідності. У роликах в інтернеті видно, як пенсіонери б'ються за цукор.

"Сьогодні" поговорили з експертами і з'ясували, як зміниться життя громадян під санкціями.

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Добре не жили, нічого й починати

У Росії завжди говорили, що у них могутня армія і сильна економіка. Але як показали три тижні війни в Україні, обидва ці твердження не відповідають дійсності. Російські солдати тільки й можуть що стріляти по мирних містах, а через західні санкції фінансова система Росії перетворилася на боввана на глиняних ногах.

"Споживчі настрої в Росії погіршуватимуться, проте потенціал кризи для населення перебільшують. Причина в тому, що середньостатистичний росіянин завжди жив досить скромно і в борг. Зростання цін на харчові продукти, ймовірно, становитиме близько 30%", – каже аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.

Якщо девальвація рубля найближчими місяцями закріпиться в діапазоні 30% від звичного курсу за останні роки, то ціни також будуть триматися високі.

"Ціни залишатимуться високими, незважаючи на динаміку цін на нафту. Як відомо, війна – справа витратна. На цю війну Росія продовжуватиме витрачати гроші та збирати їх, як і Україна, з бізнесу та з населення. Це проста економіка війни", – каже Сергій Болтян.

Хоча Росія згодом може піти на запровадження держрегулювання цін, а це може призвести до дефіциту товарів.

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"Спроба бути ліберальним в економіці в поточній ситуації приречена на провал і лише поглибить внутрішні структурні проблеми. Перехід РФ на рейки воєнної економіки неминучий – із тотальним зубожінням, дефіцитом та талонами", – каже економіст Ерік Найман.

Зникнуть імпортні продукти

Експерти очікують, що тотального дефіциту, як за часів СРСР, у Росії не буде, але багато товарів зникнуть з полиць магазинів.

"Дефіциту товарів зараз не спостерігається, і критики влади в країні немає. Імпортозаміщенням в РФ почали займатися давно, але певних товарів у них просто не стане, і замінити їх аналогами вони не зможуть. Це сильно демотивує населення країни та настроїть людей проти уряду", – каже Сергій Болтян.

Тобто агресією проти України Росія все ж таки настроюватиме населення проти себе.

"А це набагато сильніший збиток, ніж просто економічний удар у вигляді дефіциту товарів", – каже експерт.

Розкіш, а не засіб пересування

Після запровадження західних санкцій багато автовиробників заявили про те, що покидають російський ринок, а "Авто-ВАЗ" оголосив про те, що зупиняє виробництво через дефіцит запчастин.

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"Якщо брати ринок автомобілів, то значного перелому ми також не чекаємо. І причина така сама – тут вже було все погано. Наприклад, протягом останніх років у Росії спостерігається зростання продажу китайських автомобілів як на первинному, так і на вторинному ринку. Причина в чому? У тому, що ціна їхньої продукції доступна. Але доступна навіть не для купівлі за повну вартість, а для купівлі в кредит", – каже Сергій Болтян.

2021 року попит на автокредити зріс на 51%. У грудні 2021 року середній розмір виданих автокредитів у Росії на нові та вживані машини становив 1,28 млн руб., що стало історичним максимумом.

"Електроніка і гаджети – це відкритий ринок для китайської продукції. Всі компанії, які підуть з ринку, намагатимуться працювати з Росією через Казахстан або через Китай. Проте найближчого року як на первинному, так і на вторинному ринку вартість різних гаджетів збільшиться на 20-55%", – продовжує Сергій Болтян.

Тури "Золотим кільцем" та злиденні зарплати

В умови зростання курсу долара поїздки за кордон для більшості росіян стануть не по кишені. Навіть більше, вже зараз багато туроператорів говорять, що відпочинок усередині Росії подорожчає на 30%.

"Закордонний відпочинок росіян сконцентрується на таких країнах, як Єгипет, ОАЕ, Росія. Виїжджати до Європи мало хто міг собі дозволити. Для більшості громадян, хто живе за межею бідності, нічого не зміниться. Тільки погіршиться базовий рівень життя", – каже Сергій Болтян.

Однак середня зарплата в Росії вже стала істотно меншою за ту, що отримували українці до війни. Але всередині країни це мало хто помітить.

"Середня заробітна плата у прив'язці до долара США росіян не цікавить, вони давно орієнтуються лише на рублеву прибутковість. У них прив'язка йде до прожиткового мінімуму", – резюмує Сергій Болтян.

Загалом ціни в Росії тепер зростають на 2% на тиждень. Якщо так буде й надалі, то вже за місяць-два у головах простих громадян порожній холодильник почне перемагати телепропаганду.

Раніше ми писали про те, як війна Росії в Україні вдарить по всьому світу. Про те, які галузі економіки активно розвиватимуться в Україні після війни, читайте тут.