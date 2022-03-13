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Нужны будут руки. Какие отрасли экономики будут активно развиваться в Украине после войны

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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13 марта, 17:30
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Сельское хозяйство и металлургия останутся локомотивами экономики, а кроме них будет развиваться строительство и транспорт
Эксперты назвали самые перспективные отрасли экономики
Эксперты назвали самые перспективные отрасли экономики / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Каждый новый день нас приближает к победе. И пока военные на фронте уничтожают оккупантов, эксперты в тылу прогнозируют, как будет восстанавливаться страна после войны. Деньги на восстановление экономики будут – запад готовит аналог "плана Маршалла" для Украины, а замороженные средства РФ тоже помогут нашей стране реформировать экономику.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, какие отрасли экономики будут восстанавливаться в первую очередь.

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Еще один шанс для реформ

До сих пор реформы в Украине шли не очень быстро. Запад давал свои советы, но украинские элиты не сильно спешили кардинально что-то менять. Ведь существующая система многих устраивала. Но вот война дает нам еще один шанс провести реформы.

"Вопросы, связанные с экономическим развитием Украины, возникали задолго до войны и каких-то однозначных ответов дать не получалось. Правительства менялись, но каждое из них твердило о необходимости стимулировать бизнес и развитие экономики, но дальше формальных изменений, по части силовых структур или принятии "громких" стимулирующих законопроектов, дело так и не пошло. Поэтому стоит задаться главным вопросом – что необходимо менять, чтобы добиться реальных успехов после окончания военных действий", – говорит руководитель компании Perfomance Management Сергей Сароян.

По его словам, проблем с финансирование нет должно возникнуть – западные страны будут показательно вливать деньги в Украину, чтобы послать недвусмысленный сигнал о том, как важно придерживаться европейских ценностей. Например, премьер-министр Великобритании уже успел рассказать об аналоге "плана Маршалла", правда, без какой-то конкретики.

"Впрочем, можно сказать, что этот самый план уже в какой-то степени реализовывался и до войны: вливание денег в совокупности с требованиями о искоренении коррупции, приватизации, контроле над основными процессами, свободном перемещении товаров между странами и тд. Собственно особого эффекта это пока не принесло", – говорит Сароян.

Чтобы восстанавливать отрасли, необходимо определиться – какие из них вообще жизнеспособны.

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"По большей части, сейчас "живут" только сельское хозяйство и металлургия. С ними и после окончания военных действий все будет в порядке. Поэтому на них и нужно будет делать акцент, постепенно восстанавливая и все остальное", – говорит Сароян.

Кроме того, эксперт не исключает, что хороший стимул экономика получит за счет развития малого и среднего бизнеса – ключевой составляющей любой экономики развитых стран.

"Приятно видеть, как представители малого бизнеса в стране не сдаются и пытаются работать, несмотря на обстоятельства, и подстраиваются под новые реалии и жесткие условия. Как показывает история, рассчитывать на поддержку со стороны чиновников не стоит: думаю, что именно инициатива рядовых граждан-предпринимателей станет главным драйвером развития страны на ближайшие годы", – говорит Сароян.

Нужны будут рабочие руки

После войны Украину придется отстраивать ударными темпами. Не исключено, что некоторым из нас придется осваивать рабочие профессии. Как говорится, без парикмахеров страна прожить сможет, а вот без строителей – нет.

Возможно, аналог довоенной большой стройки, которую продвигал Владимир Зеленский, распространится на всю Украину и страна станет одной большой строительной площадкой.

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"Тема восстановления Украины после войны сделает привлекательным весь регион для инвестиций, и для разнорабочих. Так, на территории государства нужно будет заново отстраивать стратегические объекты, будут нужны и техника, и строительные материалы, и трудовой ресурс. Если под гарантии запада инвестора получат юридическую поддержку о защищенности своих действий, чего не было все эти годы, то страна будет отстраиваться быстро", – говорит аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

Новый транспортный коридор

После окончания войны Украина должна получить отличную перспективу стать транспортной артерией между Китаем и ЕС. Из-за того, что Россия и Беларусь, через которые шли многие товары из Азии в Европу, оказались под санкциями, никто не хочет возить товары через эти страны.

Даже предприятия Казахстана не хотят иметь дело с импортом через Россию. Есть информация, что уже сейчас многие из них меняют логистику и предпочитают организовывать доставку из ЕС через Черное море, страны Кавказа и Каспийское море.

"Думаю, что Китай тоже откажется от транспортировки грузов через территории Беларуси и России. Украины появится шанс встроиться в транспортный коридор "Новый Шелковый путь" между Китаем и ЕС. Кроме того, наша страна может участвовать в торговле между странами ЕС, Ираном и Индия, также мы можем транспортировать грузы, которые будут идти из Турции в Европу", – говорит экономист Алексей Кущ.

По словам эксперта, если Украина воспользуется этой возможностью, то уже через несколько лет транспорта отрасль может начать генерировать до 30 млрд долларов ВВП. А Украина интегрируется в глобальную транспортную систему, включая транснациональные логистические цепочки. И даже если с России со временем снимут санкции, то транспортный коридор через Украину останется.

Ранее мы писали о том, как Китай может скупить по дешевке всю Россию. О том, как правильно распоряжаться деньгами во время войны, читайте здесь.

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Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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