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Crédit Agricole повністю зупиняє свою діяльність у РФ

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23 березня, 05:57
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У Росії перестав працювати ще один великий банк
Банк Crédit Agricole зупиняє діяльність у Росії/Фото: pressroom.credit-agricole.com, колаж: "Сьогодні"
Банк Crédit Agricole зупиняє діяльність у Росії/Фото: pressroom.credit-agricole.com, колаж: "Сьогодні"

Один з найбільших французьких банків Crédit Agricole оголосив про призупинення своєї діяльності у Росії. До цього було припинено лише нове фінансування російських компаній і всю комерційну діяльність на території країни-агресора.

Про це йдеться на офіційному сайті Crédit Agricole.

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Деталі

"Група зв'язалася зі своїми міжнародними корпоративними клієнтами, щоб встановити умови припинення послуг, що надаються на місцевому рівні Crédit Agricole CIB, які набудуть чинності в найближчі тижні", — йдеться в повідомленні.

Дочірня компанія Crédit Agricole CIB у РФ налічує 170 російських співробітників. Вона не займається роздрібними банківськими операціями. Торік отримала чистий прибуток у розмірі 3,7 млн євро.

Крім того, в Crédit Agricole висловилися про свою політику щодо України, зазначивши "свою солідарність з першого дня конфлікту".

"Акція солідарності в першу чергу присвячена населенню України та її українським співробітникам, постраждалим від війни. Пріоритетом групи з початку війни було забезпечити безпеку і надати обладнання та фінансову підтримку 2400 українським співробітникам Crédit Agricole: вони все ще знаходяться на території, вони як і раніше мобілізовані для забезпечення продовження основної банківської діяльності. Створено резервний фонд солідарності для підтримки наших співробітників, які постраждали від війни на повну силу", — зазначено в заяві банку.

Найбільший французький банк зупиняє роботу у РФ

Російська Федерація за агресію проти України вже поплатилася своєю економікою. Десятки компаній щотижня оголошують про вихід із російського ринку, а західні країни вводять нові і нові санкції.

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Французька банківська група BNP Paribas також заявила, що припиняє будь-який новий бізнес в Росії.

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