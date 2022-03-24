Раскулачить Центробанк РФ: в НБУ поделились планами по восстановлению Украины

Во время войны банковская система Украины претерпела немало изменений, благодаря которым удалось обеспечить финансовую стабильность

Банковская система Украины продолжает работать стабильно, в отличие от России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины принял ряд нормативно-правовых документов в течение последнего месяца, чтобы стабилизировать работу банковской системы в условиях военного положения.

Об этом рассказал заместитель главы совета НБУ Василий Фурман в эфире всеукраинского телемарафона.

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По его словам, удалось сберечь деньги граждан в банках. Вскоре Верховная Рада должна проголосовать за 100% гарантию вкладов физлиц в период войны, что обезопасит от потери средств.

Благодаря реформе банки работают круглосуточно, и есть возможность осуществлять безналичные платежи. Более того, в период войны банковская система пополнилась на 16% деньгами физических лиц, что свидетельствует о доверии людей.

Панику удалось предотвратить благодаря поддержке НБУ ликвидностью – банкам предоставили десятки миллиардов гривен рефинансирования. Пользователи банков продолжают переводить деньги из-за границы. А сейчас одной из целей Нацбанка является обеспечение работы бизнеса в областях, где нет боевых действий.

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Противодействие России

Василий Фурман отметил, что большую финансовую поддержку Украина получила от международных партнеров. Это как правительства других стран, так и МВФ, Европейский и Всемирный банки – почти три миллиарда долларов за месяц.

Совместно с правительством, НБУ работает и в направлении восстановления государства. Подсчитывают убытки и планируют, какие объекты будут восстанавливать прежде и где взять финансовый ресурс. Надеются на заморозку активов Центробанка РФ и найти правовую процедуру, чтобы направить деньги на компенсации людям и населенным пунктам, пострадавшим от войны.

"Другое направление – переговоры, чтобы помощь от развитых стран на восстановление Украины шла через авторитетный фонд, например МВФ или другую организацию", – добавил Фурман.

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Международная поддержка

За границей также поддерживают украинцев – предоставляют им бесплатный проезд, жилье, помогают с поиском работы. Среди прочего вводят изменения и в банках, например, с 25 марта украинцы смогут обменять гривны наличными на злобе в Польше.

Сотни мировых компаний выходят из рынка России или приостанавливают какую-либо деятельность и инвестирование в рынок. Это чревато для страны дефицитом главных продуктов и дефолтом. Эксперты прогнозируют и закат эры российской нефти, ведь постепенно добыча сократится и страна-агрессор несет финансовые потери.

За последний месяц российский рубль скатился до рекордно низкой отметки, но сейчас внезапно подскочил. Это можно объяснить искусственно созданным ростом на рынке, что в перспективе никак не пойдет на пользу агрессору.

Раньше мы рассказывали, что Великобритания заморозила российские активы по подсанкционному списку. Под раздачу попал Газпромбанк и Альфа-Банк, что усложнит кредитование в РФ и получение денег за газ и нефть.