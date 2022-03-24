Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Раскулачить Центробанк РФ: в НБУ поделились планами по восстановлению Украины

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 марта, 19:39
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Во время войны банковская система Украины претерпела немало изменений, благодаря которым удалось обеспечить финансовую стабильность
Банковская система Украины продолжает работать стабильно, в отличие от России
Банковская система Украины продолжает работать стабильно, в отличие от России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины принял ряд нормативно-правовых документов в течение последнего месяца, чтобы стабилизировать работу банковской системы в условиях военного положения.

Об этом рассказал заместитель главы совета НБУ Василий Фурман в эфире всеукраинского телемарафона.

Реклама

По его словам, удалось сберечь деньги граждан в банках. Вскоре Верховная Рада должна проголосовать за 100% гарантию вкладов физлиц в период войны, что обезопасит от потери средств.

Благодаря реформе банки работают круглосуточно, и есть возможность осуществлять безналичные платежи. Более того, в период войны банковская система пополнилась на 16% деньгами физических лиц, что свидетельствует о доверии людей.

Панику удалось предотвратить благодаря поддержке НБУ ликвидностью – банкам предоставили десятки миллиардов гривен рефинансирования. Пользователи банков продолжают переводить деньги из-за границы. А сейчас одной из целей Нацбанка является обеспечение работы бизнеса в областях, где нет боевых действий.

Реклама

Противодействие России

Василий Фурман отметил, что большую финансовую поддержку Украина получила от международных партнеров. Это как правительства других стран, так и МВФ, Европейский и Всемирный банки – почти три миллиарда долларов за месяц.

Совместно с правительством, НБУ работает и в направлении восстановления государства. Подсчитывают убытки и планируют, какие объекты будут восстанавливать прежде и где взять финансовый ресурс. Надеются на заморозку активов Центробанка РФ и найти правовую процедуру, чтобы направить деньги на компенсации людям и населенным пунктам, пострадавшим от войны.

"Другое направление переговоры, чтобы помощь от развитых стран на восстановление Украины шла через авторитетный фонд, например МВФ или другую организацию", – добавил Фурман.

Реклама

Международная поддержка

За границей также поддерживают украинцев – предоставляют им бесплатный проезд, жилье, помогают с поиском работы. Среди прочего вводят изменения и в банках, например, с 25 марта украинцы смогут обменять гривны наличными на злобе в Польше.

Сотни мировых компаний выходят из рынка России или приостанавливают какую-либо деятельность и инвестирование в рынок. Это чревато для страны дефицитом главных продуктов и дефолтом. Эксперты прогнозируют и закат эры российской нефти, ведь постепенно добыча сократится и страна-агрессор несет финансовые потери.

За последний месяц российский рубль скатился до рекордно низкой отметки, но сейчас внезапно подскочил. Это можно объяснить искусственно созданным ростом на рынке, что в перспективе никак не пойдет на пользу агрессору.

Раньше мы рассказывали, что Великобритания заморозила российские активы по подсанкционному списку. Под раздачу попал Газпромбанк и Альфа-Банк, что усложнит кредитование в РФ и получение денег за газ и нефть.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Цитата дня

Решение России перевести расчеты за газ в рубли – это попытка укрепить рубль и объявить экономическую войну Европейскому Союзу.

Цитата на segodnya.ua
Андрей Ермак Глава Офиса президента
Как Путин пошел ва-банк
Надежный тыл
Помочь Героям!
Между войной и миром
Как вам новая обложка The Economist?
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Пособие во время войны
Кого ждут ежемесячные выплаты?
Все о поддержке
Опрос
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

43874.31

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

3100.85

Litecoin (LTC)

124.78

Ripple (XRP)

0.84

Купить криптовалюту
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
38,99
33,41
37,04
26,00
-
33,00
35,00
22,37
-
33,40
37,00
25,00
-
33,29
36,99
25,98
-
33,41
37,04
26,00
-
42,97
42,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
22,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять