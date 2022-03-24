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Окупанти намагаються легалізувати "дерев’яні" – українців попередили про стратегію РФ

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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24 березня, 20:51
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Українців попереджають про чергову спробу маніпуляцій з боку Росії, цього разу – у фінансовій сфері
Російські загарбники маніпулюють знеціненою валютою
Російські загарбники маніпулюють знеціненою валютою / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

У містах, які тимчасово окуповані військами РФ, намагаються запровадити рублі. Жителів Запорізької та Херсонської областей закликають бути пильними.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

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Відомо, що російські війська обмежують ввезення готівкової гривні в Мелітополь і Генічеськ. Натомість стараються розраховуватися рублями.

Країна-агресорка планує налагодити систему соціальних виплат "дерев’яною" валютою. Зараз окупанти шукають списки пенсіонерів і людей, які отримують допомогу від держави, щоб запропонувати їм альтернативу.

У такий спосіб не лише намагаються легалізувати рублі на території України, а й ускладнити взаємодію громадян з владою. Очікують деморалізувати населення й що люди погодяться співпрацювати зі загарбниками.

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Однак окупанти не врахували, що українці вже давно користуються сучасними технологіями й отримують гроші на банківські картки. Це стосується як пенсійних, так і інших видів виплат.

Протидія маніпуляціям

Оскільки ворогу не вдається захопити Україну силою, він почав вдаватися до психологічного тиску та маніпуляцій. До прикладу, росіяни намагаються схилити до співпраці міських голів та посадовців різних рівнів. Абсолютна більшість відправляє окупантів за російським кораблем, але є й поодинокі винятки, як Олег Бояринцев із "Енергоатому".

У дію пішла й уподобана Росією брехлива пропаганда. Одна з ідей – зняти фейкове "кіно" на Чорнобильській АЕС, щоб переконати світ у безпечності станції та відсутності загрози техногенної катастрофи.

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Попри це, бойовий дух українців щодня міцніє. Зараз об’єднуються ті, хто раніше стояв по різні боки – у Миколаєві на допомогу місту та ЗСУ прийшли кримінальні авторитети.

Раніше ми розповідали про те, як Національному банку України вдалося забезпечити фінансову стабільність під час війни та як планують розкулачити Центробанк Росії.

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