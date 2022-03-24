Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Оккупанты пытаются легализовать "деревянные" – украинцев предупредили о стратегии РФ

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 марта, 20:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинцев предупреждают об очередной попытке манипуляций со стороны России, на этот раз – в финансовой сфере
Российские захватчики манипулируют обесцененной валютой
Российские захватчики манипулируют обесцененной валютой / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В городах, которые временно оккупированы войсками РФ, пытаются ввести рубли. Жителей Запорожской и Херсонской областей призывают быть бдительными.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Реклама

Известно, что российские войска ограничивают ввоз наличной гривны в Мелитополь и Геническ. А стараются рассчитываться рублями.

Страна-агрессор планирует наладить систему социальных выплат "деревянной" валютой. Сейчас оккупанты ищут списки пенсионеров и людей, которые получают помощь от государства, чтобы предложить им альтернативу.

Таким образом, не только пытаются легализовать рубли на территории Украины, но и усложнить взаимодействие граждан с властью. Ожидают деморализовать население, и что люди согласятся сотрудничать с захватчиками.

Реклама

Однако оккупанты не учли, что украинцы уже давно пользуются современными технологиями и получают деньги на банковские карты. Это касается как пенсионных, так и других видов выплат.

Противодействие манипуляциям

Поскольку врагу не удается захватить Украину силой, он начал прибегать к психологическому давлению. К примеру, россияне пытаются склонить к сотрудничеству городских голов и должностных лиц разных уровней. Абсолютное большинство отправляет захватчиков за российским кораблем, но есть и единичные исключения, как Олег Бояринцев из "Энергоатома".

В действие пошла и облюбованная Россией лживая пропаганда. Одна из идей – снять фейковое "кино" на Чернобыльской АЭС, чтобы убедить мир в безопасности станции и отсутствии угрозы техногенной катастрофы.

Реклама

Несмотря на это, боевой дух украинцев крепнет с каждым днем. Сейчас объединяются те, кто раньше стоял по разные стороны – в Николаеве на помощь городу и ВСУ пришли криминальные авторитеты.

Ранее мы рассказывали о том, как Национальному банку Украины удалось обеспечить финансовую стабильность во время войны и как планируют раскулачить Центробанк России.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Цитата дня

Решение России перевести расчеты за газ в рубли – это попытка укрепить рубль и объявить экономическую войну Европейскому Союзу.

Цитата на segodnya.ua
Андрей Ермак Глава Офиса президента
Как Путин пошел ва-банк
Надежный тыл
Помочь Героям!
Между войной и миром
Как вам новая обложка The Economist?
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Пособие во время войны
Кого ждут ежемесячные выплаты?
Все о поддержке
Опрос
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

43874.31

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

3100.85

Litecoin (LTC)

124.78

Ripple (XRP)

0.84

Купить криптовалюту
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
38,99
33,41
37,04
26,00
-
33,00
35,00
22,37
-
33,40
37,00
25,00
-
33,29
36,99
25,98
-
33,41
37,04
26,00
-
42,97
42,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
22,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять