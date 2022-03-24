Оккупанты пытаются легализовать "деревянные" – украинцев предупредили о стратегии РФ

Украинцев предупреждают об очередной попытке манипуляций со стороны России, на этот раз – в финансовой сфере

Российские захватчики манипулируют обесцененной валютой / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В городах, которые временно оккупированы войсками РФ, пытаются ввести рубли. Жителей Запорожской и Херсонской областей призывают быть бдительными.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

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Известно, что российские войска ограничивают ввоз наличной гривны в Мелитополь и Геническ. А стараются рассчитываться рублями.

Страна-агрессор планирует наладить систему социальных выплат "деревянной" валютой. Сейчас оккупанты ищут списки пенсионеров и людей, которые получают помощь от государства, чтобы предложить им альтернативу.

Таким образом, не только пытаются легализовать рубли на территории Украины, но и усложнить взаимодействие граждан с властью. Ожидают деморализовать население, и что люди согласятся сотрудничать с захватчиками.

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Однако оккупанты не учли, что украинцы уже давно пользуются современными технологиями и получают деньги на банковские карты. Это касается как пенсионных, так и других видов выплат.

Противодействие манипуляциям

Поскольку врагу не удается захватить Украину силой, он начал прибегать к психологическому давлению. К примеру, россияне пытаются склонить к сотрудничеству городских голов и должностных лиц разных уровней. Абсолютное большинство отправляет захватчиков за российским кораблем, но есть и единичные исключения, как Олег Бояринцев из "Энергоатома".

В действие пошла и облюбованная Россией лживая пропаганда. Одна из идей – снять фейковое "кино" на Чернобыльской АЭС, чтобы убедить мир в безопасности станции и отсутствии угрозы техногенной катастрофы.

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Несмотря на это, боевой дух украинцев крепнет с каждым днем. Сейчас объединяются те, кто раньше стоял по разные стороны – в Николаеве на помощь городу и ВСУ пришли криминальные авторитеты.

Ранее мы рассказывали о том, как Национальному банку Украины удалось обеспечить финансовую стабильность во время войны и как планируют раскулачить Центробанк России.