Украинцам во время войны государство выплачивает помощь – кому и сколько

Рассказываем, кто и какую финансовую помощь может получить от государства во время войны

Кто может получить выплаты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время действия военного положения в Украине многие потеряли дома, работу, заработок и теперь могут рассчитывать на финансовую помощь.

"Сегодня" расскажет, кто и сколько денег может получить.

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Помощь семьям, переселенцам и тем, кто дает для них убежище.

Каждому лицу, вынужденно покинувшему зону активных боевых действий, назначенные выплаты в размере 2 тыс. грн ежемесячно. Кроме того, полагаются выплаты и для детей. За каждого ребенка, переехавшего в безопасное место, государство будет платить родителям 3 тыс. грн.

Финансовую помощь от государства на оплату коммунальных услуг могут получить те украинцы, которые приютили у себя дома вынужденных переселенцев. Владельцы жилья, которые бесплатно приняли внутренне перемещенных лиц, получат гарантированную государственную поддержку в размере 450 грн в месяц за каждое принятое лицо, независимо от возраста.

Также возмещение за убежище для вынужденных переселенцев могут получить и коммунальные заведения.

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Кроме того, помогать будут тем семьям, у которых есть финансовые проблемы. В частности это касается семей, принадлежащих к следующим категориям:

семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет;

семьи с двумя или более детьми, где один ребенок имеет инвалидность.

Для каждого члена семьи в месяц предусмотрено 2220 грн. Но выплаты будут производиться не более чем для пяти человек. Также людям будут выплачивать деньги раз в три месяца – то есть сумму за эти три месяца будут передаваться одним платежом.

6,5 тыс. грн "єПідтримки", компенсация за жилье и пособие по безработице

Получить 6,5 тыс. грн от государства могут:

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ФЛП всех групп, уплативших ЕСВ за четвертый квартал 2021 года.

Наемные работники, за которых уплачен ЕСВ за четвертый квартал, кроме работников организаций, получающих средства из госбюджета.

ФЛП, которые не находятся в состоянии прекращения деятельности, реорганизации или ликвидации.

Также люди, чье жилье было повреждено или разрушено во время боевых действий, будут получать компенсации. В общем, этим людям будут давать новое жилье, но также могут и предоставить финансовую компенсацию.

Украинцы также вправе получить компенсации по безработице. Размер помощи определяют в зависимости от страхового стажа и заработной платы, которую человек получал раньше. Если таких данных нет, то сумму определяют на основе справок о заработной плате (денежное обеспечение, вознаграждение по гражданско-правовому договору), которую человеку выдал работодатель, военный комиссариат, где человек состоял на учете, или воинская часть, где человек проходил службу.

Подробно об условиях, как получить эти выплаты, читайте в нашем материале.

Помощь пенсионерам и военным

В Украине пенсионеры-переселенцы могут получить дополнительные 2 тыс. грн к своей пенсии. Получение надбавки касается пенсионеров, которые были вынуждены покинуть свои дома и стали на учет как внутренне перемещенные лица. Помощь в 2 000 грн будет выплачиваться таким людям ежемесячно. При этом пенсии такой человек не потеряет и выплата этого пособия не повлияет на ее размер.

Также 100 тыс. грн получат военные. Однако не все, а те, кто воюет на передовой с российскими захватчиками. Для других предусмотрены дополнительные выплаты. По 30 тыс. грн во время действия в Украине военного положения будут дополнительно выплачиваться военнослужащим:

Вооруженных сил;

Службы безопасности;

Службы внешней разведки;

разведки Министерства обороны;

Национальной гвардии;

Государственной пограничной службы;

Управления госохраны;

Государственной службы специального назначения и защиты;

Государственной специальной службы транспорта;

служащим рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

полицейским.

"Сегодня" уже рассказывали, как получить пенсию, если вы переехали, и что украинские предприниматели могут делать уже сейчас, чтобы в будущем получить компенсацию за ущерб из-за боевых действий.