Действовать нужно уже сейчас: как предпринимателям получить компенсации за ущерб во время войны

Рассказываем, что украинские предприниматели могут делать уже сейчас, чтобы в будущем получить компенсацию за ущерб из-за боевых действий

Алгоритма действий для возмещения ущерба во время войны пока нет / Фото: Getty Images, НБУ, Коллаж: Сегодня

Украинский бизнес понес значительные потери при полномасштабном вторжении РФ в Украину. Некоторые предприятия вынуждены были переехать, а некоторые вообще были уничтожены вражескими обстрелами.

"Сегодня" расскажет, что уже сейчас могут делать предприниматели, чтобы получить возмещение за эти потери.

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Как будут оценивать убытки

Постановлением Кабмина от 20 марта было утверждено основные направления и показатели, по которым будут оцениваться убытки. Среди них есть пункт "экономические потери предприятий". В документе говорится, что "это направление включает потери предприятий всех форм собственности в результате уничтожения и повреждения их имущества, а также упущенную выгоду от невозможности или препятствий в производстве хозяйственной деятельности"

Основные показатели, по которым будут оцениваться потери предприятий, таковы:

стоимость утраченного, уничтоженного или поврежденного имущества государственных предприятий и предприятий негосударственной формы собственности;

упущенная выгода государственных и предприятий негосударственной формы собственности;

утраты государственных и предприятий негосударственной формы собственности от неоплаченных товаров, работ и услуг, предоставленных и потребленных на временно оккупированных территориях.

Список таких показателей еще может дополняться.

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Кроме того, ущерб можно считать по другим показателям в зависимости от сферы деятельности предпринимателей. Например, в порядке есть пункты "потери земельного фонда", "потери инфраструктуры транспорта, телекоммуникационной сети и связи" и другие.

Как фиксировать повреждения и собирать доказательства

Пока конкретного алгоритма нет, однако юристы советуют предпринимателям самостоятельно собирать всю информацию уже сейчас, чтобы затем представить ее как доказательства. Как объяснила изданию Mind юристка Мирослава Нечай, это стоит делать не только непосредственным собственникам имущества, но и арендаторам.

"Рекомендуем арендатору самостоятельно фиксировать факты повреждения недвижимости, которую он арендует. Это будет необходимо для подтверждения факта потери движимого имущества, которое находилось в уничтоженном арендованном помещении, доказании упущенной выгоды, связанной с невозможностью ведения бизнеса в связи с уничтожением таких помещений. Предприятиям рекомендовано уже сейчас провести внутреннюю ревизию имеющихся у них документов, подтверждающих факт приобретения утраченных в результате войны товаров, оборудования и недвижимого имущества. Если такие документы тоже утрачены, то по возможности начать процесс их восстановления", – пояснила Нечай.

Чтобы фиксировать убытки от неоплаченных товаров и услуг или упущенной выгоды, пока нет утвержденного алгоритма. Однако юрист советует собирать расходные накладные на товары, акты приемки-поставки работ/услуг, торгово-транспортные накладные, выписки с банковских счетов, договоры на поставку товаров/услуг, приказ об объявлении простоя во время военного положения и т.д.

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Что делать, чтобы получить компенсацию

Хотя пока нет утвержденного алгоритма, предпринимателям все же стоит уже сейчас:

собирать справки от ГСЧС о пожарах или авариях;

производить фото или видеофиксацию разрушенного имущества и последствий аварий;

по возможности найти свидетелей и сохранить информацию от них;

а также произвести инвентаризацию имущества.

Пока юридические лица могут пользоваться такими же ресурсами, как физические, чтобы передать всю информацию о повреждениях. Это можно делать следующими способами:

обратиться с доказательствами разрушений и повреждений в полицию, можно подать в полицию заявление о преступлении, чтобы получить выписку из Единого реестра досудебных расследований;

через услугу "Поврежденное имущество" сообщить об ущербе в приложении "Дія";

обратиться в ЦПАУ или к нотариусу;

сообщить о повреждениях через "Київ Цифровий";

сообщать об этом официальным государственным ресурсам по сбору данных о военных преступлениях РФ;

подавать заявления о компенсации потерь в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Оценить размер ущерба пока сложно, однако юристы уже имеют некоторые предположения.

"Размер по крайней мере прямого ущерба скорее всего будет зависеть от балансовой стоимости утраченного имущества, расходов на реконструкцию/ремонт поврежденного имущества и подобных показателей", – отметила Нечай.

Компенсацию за разрушенное жилье будут получать двумя способами

Ранее мы рассказывали, что определять, какую компенсацию люди получат за полностью разрушенное жилье в Украине будут специальные комиссии при органах местного самоуправления. Об этом рассказала лидер партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

По ее словам, ущерб, нанесенный помещениям, в котором теперь требуется ремонт, будут подсчитывать обычные лицензированные оценщики имущества.

Именно от их оценок зависит то, какое жилье пострадавшие получат вместо того, сколько денег им выплатят в виде компенсации. Шуляк заявила, что методики для этого заработает Кабинет Министров совместно с Фондом госимущества.

Они будут отличаться в зависимости от того, подлежит ли дом восстановлению и ремонту или нет.

"Когда речь идет о компенсации в виде нового жилья, то на уровне Кабинета министров должна быть разработана методика, согласно которой будет считаться стоимость квадратного метра жилья в определенной местности и исходя из площади разрушенного жилья будет считаться сумма компенсации", – пояснила Шуляк.

Если говорить о домах, которые можно отремонтировать, в игру вступают оценщики, по отчетам которых будет определяться компенсация. Шуляк также уточнила, что подавшие заявки о разрушенном жилье в приложении "Дія" имеют право получить компенсацию в виде квадратных метров, а не средств.

"Сегодня" также рассказывали, какие квартиры получат переселенцы от государства, и как подать заявку на компенсацию за разрушенное жилье через "Дію".