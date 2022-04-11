Компенсация за разрушенное жилье – дадут ли украинцам право выбора

Рассказываем, как государство планирует компенсировать украинцам их разрушенные квартиры

Как будут выплачивать компенсацию за жилье / Фото: УНИАН, t.me/V_Zelenskiy_official, Коллаж: Сегодня

Украинцы, потерявшие свой дом из-за войны с РФ, получат компенсацию в виде квартир, которые государство планирует стоить и раздавать таким гражданам.

Однако украинцы смогут отказаться от предложенного жилья и вложить выделенные деньги в любое другое частное строительство, заявил депутат Александр Качура, ссылаясь на соответствующий законопроект №7198.

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Сейчас законопроект ждет окончательного согласования депутатами и уже одобрен в первом чтении.

Законопроект предлагает оставить украинцам право выбора и разрешить не соглашаться на государственные квартиры, а вложить полагающуюся им сумму компенсации в строительство частного жилья.

Деньги владелец разрушенного дома может получить двумя способами:

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перечислением на специальный счет;

в виде оплаты строительства (восстановления) поврежденного имущества.

Также Качура рассказал, что согласно законопроекту, данные о разрушенном или поврежденном жилье будут вноситься в специальный Государственный реестр.

Стоит учесть, что максимальная площадь жилья, за которое можно получить компенсацию, не должна превышать 150 кв метров.

Отмечается, что выплата компенсаций будет производиться в порядке той очередности, в которой были поданы заявления.

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Подача заявки через "Дію"

Подать заявку на компенсацию за разрушенное жилье можно через приложение "Дія". Для этого необходимо авторизоваться, нажать на меню "Послуги" и выбрать пункт "Пошкоджене майно".

Перед вами появится форма, которую нужно заполнить и ждать начала процесса оценки. Скоро такая возможность появится и в центрах предоставления административных услуг.

"Сегодня" также писали, какие документы нужны для получения компенсации и рассказывали, кому и почему могут отказать.