Як у "Дії" подати заявку на компенсацію за пошкоджене майно – інструкція

Тепер українці можуть подати заявку на відшкодування пошкодженого чи втраченого майна внаслідок війни Росії проти України. Це можна буде зробити у центрах надання адміністративних послуг, а також у застосунку "Дія".
"Сьогодні" пояснить, який алгоритм подання заявки у "Дії".
Послуга доступна для всіх українців
Як повідомляють у пресслужбі "Дії", держава прагне відбудувати усі зруйновані будинки та вулиці внаслідок бойових дій. І процес збору інформації для оцінки масштабів починають просто зараз.
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Подати заявку може будь-який українець через застосунок, якщо у нього було пошкоджено чи зруйновано:
- приватний будинок (садибний, дачний та садовий);
- квартиру;
- інше житлове приміщення (на яке зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку).
Як подати заявку
Щоб це зробити, необхідно:
- зайти у "Дію" та натиснути "Послуги", а далі "Пошкоджене майно";
- заповнити форму, вказавши всю потрібну інформацію.
Для заповнення форми знадобляться дані про об'єкт, фото й відео пошкодження та контакти людини, яка залишає заявку.
Важливо! Подати заяву може тільки власник житла.
Потім потрібно просто чекати, коли держава розпочне процес оцінки та компенсації.
Соціальні гарантії для військовослужбовців в Україні
Раніше "Сьогодні" писали, що одне з головних нововведень, яке запровадив уряд під час війни – додаткові виплати тим, хто зараз захищає державу. Військовим ЗСУ, СБУ, управління розвідки, Нацгвардії, Держприкордонслужби, рятувальникам і поліцейським нараховуватимуть додатково 30 тисяч гривень на місяць.
Окрім цього, безпосередні учасники бойових дій отримуватимуть по 100 тисяч гривень на місяць. Сім'ї військових, що загинули у російсько-українській війні, отримають одноразову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень.
Які іще є соціальні гарантії для військових в Україні, читайте у нашому матеріалі.
Також ми розповідали про те, що охочим отримати 6500 гривень підтримки від держави слід поспішити з поданням заяви, та як захистити себе, якщо роботодавець змушує піти у відпустку за власний рахунок.