Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором ✌ Оскар-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Як у "Дії" подати заявку на компенсацію за пошкоджене майно – інструкція

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 березня, 12:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, як у застосунку "Дія" залишити заявку на відшкодування збитків за пошкоджене чи знищене під час війни майно
Українці можуть отримати відшкодування за знищене майно
Українці можуть отримати відшкодування за знищене майно / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Тепер українці можуть подати заявку на відшкодування пошкодженого чи втраченого майна внаслідок війни Росії проти України. Це можна буде зробити у центрах надання адміністративних послуг, а також у застосунку "Дія".

"Сьогодні" пояснить, який алгоритм подання заявки у "Дії".

Реклама

Послуга доступна для всіх українців

Як повідомляють у пресслужбі "Дії", держава прагне відбудувати усі зруйновані будинки та вулиці внаслідок бойових дій. І процес збору інформації для оцінки масштабів починають просто зараз.

Подати заявку може будь-який українець через застосунок, якщо у нього було пошкоджено чи зруйновано:

  • приватний будинок (садибний, дачний та садовий);
  • квартиру;
  • інше житлове приміщення (на яке зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку).

Як подати заявку

Щоб це зробити, необхідно:

Реклама
  • зайти у "Дію" та натиснути "Послуги", а далі "Пошкоджене майно";
  • заповнити форму, вказавши всю потрібну інформацію.

Для заповнення форми знадобляться дані про об'єкт, фото й відео пошкодження та контакти людини, яка залишає заявку.

Важливо! Подати заяву може тільки власник житла.

Потім потрібно просто чекати, коли держава розпочне процес оцінки та компенсації.

Реклама

Соціальні гарантії для військовослужбовців в Україні

Раніше "Сьогодні" писали, що одне з головних нововведень, яке запровадив уряд під час війни – додаткові виплати тим, хто зараз захищає державу. Військовим ЗСУ, СБУ, управління розвідки, Нацгвардії, Держприкордонслужби, рятувальникам і поліцейським нараховуватимуть додатково 30 тисяч гривень на місяць.

Окрім цього, безпосередні учасники бойових дій отримуватимуть по 100 тисяч гривень на місяць. Сім'ї військових, що загинули у російсько-українській війні, отримають одноразову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень.

Які іще є соціальні гарантії для військових в Україні, читайте у нашому матеріалі.

Також ми розповідали про те, що охочим отримати 6500 гривень підтримки від держави слід поспішити з поданням заяви, та як захистити себе, якщо роботодавець змушує піти у відпустку за власний рахунок.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Фінансовий фронт
Що буде з доларом після війни?
Майбутнє гривні
Між війною та миром
Як вам нова обкладинка The Economist?
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Допомога під час війни
Кого чекають щомісячні виплати?
Все про підтримку
Удар по агресору
Світ карає Росію санкціями
Коли буде ефект?
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
Цінова політика
Пальне у квітні
Що буде на АЗС?
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
26,00
-
33,00
35,00
23,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
25,98
-
33,52
37,43
-
-
33,40
37,04
-
-
33,52
37,43
26,00
-
39,97
39,97
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
35,00
23,37
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

47405.17

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

3402.91

Litecoin (LTC)

130.46

Ripple (XRP)

0.86

Купити криптовалюту

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти