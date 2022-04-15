Как раньше уже не будет. Бизнес в Украине массово увольняет работников и сокращает зарплаты

Ущерб, нанесенный войной, достигает больших масштабов, затронул он в основном сферу торговли

Бизнес в Украине переживает не лучшие времена / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Общие расходы малого и среднего бизнесов, подсчитанные исследователями, достигают 85 млрд долларов (по состоянию на конец марта 2022 года), треть их работников уволена, а другая треть вынужденно ушла в отпуск.

Об этом информирует в своем исследовании Advanter Group.

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Так, почти на половину (42%) сократили своих работников владельцы микробизнеса (где до 10 человек в штате), на 24% малого бизнеса и на 18% среднего. Массовым явлением стало также сокращение зарплат (касается 42% людей, сохранивших работу).

В то же время полностью прекратили работу 21,6% предприятий. Еще 34,3% – почти полностью.

Каких специалистов не хватает сейчас?

Чаще всего после начала войны ищут водителей, каменщиков (лидирующих по зарплатам — 35 тыс. грн), а также:

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грузчиков;

охранников;

курьеров;

нянек;

швей.