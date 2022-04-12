Трехкомнатные с ремонтом? Какие квартиры государство будет давать переселенцам

Рассказываем, на какое жилье могут рассчитывать люди, потерявшие дома из-за войны, и когда это произойдет

Некоторые квартиры для переселенцев будут готовы через несколько месяцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы, которые из-за войны потеряли жилье, смогут получить от государства компенсацию в виде новых квартир. Их строительство уже начинается.

Какие там будут условия и как быстро это жилье передадут людям? Об этом в интервью Forbes рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Когда и на какие дома следует рассчитывать людям?

Людям уже начали восстанавливать дома, поврежденные или разрушенные из-за боевых действий. Переселенцы смогут вернуться в свой дом, а пока для них строится другое временное жилье. По словам Тимошенко, первые квартиры будут готовы уже через 3-4 месяца.

"Мы построим для них не какие-то модульные временные сооружения, а нормальные дома в 10 регионах. Люди не должны жить в спортзалах или школах. Мы выбрали проекты, которые можно реализовать за три месяца", – пояснил Тимошенко.

Это будут преимущественно двухкомнатные квартиры, однако будут встречаться однокомнатные и трехкомнатные.

Также некоторое жилье будет уже с ремонтами, мебелью и бытовой техникой. Это касается квартир, которые не успели ввести в эксплуатацию до начала военного положения. Государство выкупит их в ближайшее время и передаст переселенцам.

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"После того, как мы восстановим дома переселенцев в городах, где они жили до войны, они переедут, а эти квартиры будут отданы военным и всем остальным, кто стоял в очередях", – заметил замглавы ОП.

Кому будут предоставлять жилье в первую очередь

В планах власти – построить несколько десятков тысяч квартир. Однако этого количества не хватит, чтобы предоставить жилье всем внутриперемещенным лицам. Поэтому предпочтение будут отдавать тем, кого не приютили в дома.

"В первую очередь нужно предоставлять квартиры тем, кто не может найти себе дом или проживает в спортивных залах, школах и так далее. Руководители областей составляют списки тех, кого нужно в первую очередь переселять", – отметил Тимошенко.

Подача заявки через "Дію"

Подать заявку на компенсацию за разрушенное жилье можно через программу "Дія". Для этого необходимо авторизироваться, нажать на меню Услуги" и выбрать пункт "Поврежденное имущество".

Перед вами появится форма, которую нужно заполнить и ждать начала процесса оценки. В скором времени такая возможность появится и в центрах предоставления административных услуг.

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Раньше мы писали, что украинцы смогут отказаться от предложенного жилья и вложить выделенные деньги в любое другое частное строительство.

Законопроект №7198 предлагает оставить украинцам право выбора и разрешить не соглашаться на государственные квартиры, а вложить сумму компенсации, которая им принадлежит в строительство частного жилья.

"Сегодня" также писали, какие документы нужны для получения компенсации, и рассказывали, кому и почему могут отказать.