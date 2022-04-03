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Некоторые пенсионеры могут получить доплату в 2000 грн – кого это касается

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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3 апреля, 07:42
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Рассказываем, повлияет ли получение помощи на размер основной пенсии
Как получить доплату к основной пенсии
Как получить доплату к основной пенсии / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине пенсионеры-переселенцы могут получить дополнительные 2 тыс. грн к своей пенсии.

Об это сообщает Telegram-канал "Пенсионный курьер".

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Получение надбавки касается тех пенсионеров, которые были вынуждены покинуть свои дома и стали на учет как внутренне-перемещенные лица.

Пособие в 2000 грн будет выплачиваться таким людям ежемесячно. При этом пенсии такой человек не потеряет и выплата этой помощи не повлияет на ее размер.

Как получить деньги?

Для того, чтобы получит от государства помощь необходимо встать на учет как ВПЛ, обратившись лично в органы социальной защиты населения, уполномоченного лица общины, ЦНАП, или дистанционно через портал "Дія" с заявлением.

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После этого вы получите справку о взятии вас на учет, как внутренне-перемещенного лица.

С этой справкой вы сможете подать заявление на получение госпомощи по такой же схеме и получить выплату на банковский счет, указанный в заявлении.

Пенсии во время войны

Если вы переехали в другую область из-за боевых действий, то можете переоформить получение пенсий на карту в банке.

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По словам главы Минсоцполитики Марины Лазебной, эта услуга доступна для граждан, ранее получавших выплаты в отделении "Укрпочты".

Чтобы переадресовать пенсию, нужно позвонить на горячую линию "Укрпочты" по номеру 0-800-300-545, а после этого открыть счет в банке и заполнить заявление.

Последний шаг – это визит в ближайшее отделение Пенсионного фонда, где завершат процедуру переоформления.

"Сегодня" также писали, какие пенсии получают украинские военные и рассказывали, кого ждут повышенные выплаты в будущем.

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