100 тыс. грн в месяц: кто из военных будет получать такие деньги

Министр обороны Алексей Резников после начала полномасштабной войны РФ против Украины анонсировал, что военным будут выплачивать по 100 тыс. грн в месяц.
Однако это постановление касается не всех, а кто именно может получить деньги, разбирались "Сегодня".
Итак, речь идет не о всех, кто задействован в вооруженных структурах или имеет отношение к армии, а только о тех военных, которые непосредственно участвуют в боевых действиях или осуществляют мероприятия по национальной безопасности и обороне непосредственно в районах и в период осуществления таких мероприятий.
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Проще говоря, 100 тыс. грн получат те, кто воюет на передовой с российскими захватчиками.
Для других также предусмотрены дополнительные выплаты. По 30 тыс. грн во время действия в Украине военного положения будут выплачивать дополнительно военнослужащим:
- Вооруженных сил;
- Службы безопасности;
- Службы внешней разведки;
- разведки Министерства обороны;
- Национальной гвардии;
- Государственной пограничной службы;
- Управления государственной охраны;
- Государственной службы специального назначения и защиты информации;
- Государственной специальной службы транспорта,;
- служащие рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
- полицейским.
Помощь семьям погибших
Родственникам военных, погибших в войне с российскими оккупационными войсками, будут выплачивать единовременную денежную помощь в размере 15 миллионов гривен.
Ее разделят равными долями на всех получателей.
Как помочь ВСУ
Множество украинцев и граждан других стран захотели поддержать украинскую армию материально, и чтобы это сделать, есть несколько путей:
- через счет НБУ;
- через приложение "Дія";
- через фонд "Вернись живым";
- с помощью криптовалюты.
Детальнее о каждом из способов читайте в нашем материале, мы также рассказывали, как Украине помогают различные фонды и организации.