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100 тыс. грн в месяц: кто из военных будет получать такие деньги

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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28 марта, 10:30
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Рассказываем, кто именно может претендовать на зарплату в 100 тысяч гривен в месяц
Сколько получат разные военнослужащие
Сколько получат разные военнослужащие / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Министр обороны Алексей Резников после начала полномасштабной войны РФ против Украины анонсировал, что военным будут выплачивать по 100 тыс. грн в месяц.

Однако это постановление касается не всех, а кто именно может получить деньги, разбирались "Сегодня".

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Итак, речь идет не о всех, кто задействован в вооруженных структурах или имеет отношение к армии, а только о тех военных, которые непосредственно участвуют в боевых действиях или осуществляют мероприятия по национальной безопасности и обороне непосредственно в районах и в период осуществления таких мероприятий.

Проще говоря, 100 тыс. грн получат те, кто воюет на передовой с российскими захватчиками.

Для других также предусмотрены дополнительные выплаты. По 30 тыс. грн во время действия в Украине военного положения будут выплачивать дополнительно военнослужащим:

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  • Вооруженных сил;
  • Службы безопасности;
  • Службы внешней разведки;
  • разведки Министерства обороны;
  • Национальной гвардии;
  • Государственной пограничной службы;
  • Управления государственной охраны;
  • Государственной службы специального назначения и защиты информации;
  • Государственной специальной службы транспорта,;
  • служащие рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
  • полицейским.

Помощь семьям погибших

Родственникам военных, погибших в войне с российскими оккупационными войсками, будут выплачивать единовременную денежную помощь в размере 15 миллионов гривен.

Ее разделят равными долями на всех получателей.

Как помочь ВСУ

Множество украинцев и граждан других стран захотели поддержать украинскую армию материально, и чтобы это сделать, есть несколько путей:

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  • через счет НБУ;
  • через приложение "Дія";
  • через фонд "Вернись живым";
  • с помощью криптовалюты.

Детальнее о каждом из способов читайте в нашем материале, мы также рассказывали, как Украине помогают различные фонды и организации.

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