Що робити з документами бізнесу, якщо окупанти захопили місто

Розповідаємо, що потрібно робити керівникам підприємств, що розміщенні у населеному пункті, яке захопили окупанти

Що робити керівнику підприємтсва, якщо місто захопили / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують захоплювати деякі українські міста. Під час окупації для установ, підприємств та організацій виникають ризики, оскільки до рук ворога потрапляють і люди, і будівлі, і інформація.

Які документи в першу чергу треба заховати або знищити? Про це розповіла юристка Юлія Олешкевич.

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Які основні кроки керівників підприємств, якщо населений пункт потрапив у окупацію

Найважливіший перший крок – подбати про захист персональних даних працівників та зберегти найважливіші документи по підприємству. За можливості основну документацію потрібно вивезти у безпечне місце. Якщо такої змоги немає, то варто її заховати у сейфи чи укриття приміщень підприємства.

"Слід врахувати, що у разі наявності потенційної загрози життю чи здоров'ю людей, що пов'язана з вивезенням таких документів, – документи слід лишити в приміщенні. За можливості, приміщення варто передати під охорону", – зауважила юристка.

Якщо підприємство веде діяльність, яка може бути пов'язана з державною таємницею, то усі документи, які містять державну таємницю та мають обмежений доступ, треба знищити. Після цього потрібно оформити спеціальний акт.

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Водночас матеріали з основної діяльності знищувати не потрібно.

"Необхідно забезпечити схоронність та/або вивезення особових справ і трудових книжок. За можливості, трудові книжки роздати працівникам "під підпис". Службові посвідчення та перепустки (в разі їх наявності), а також їх незаповнені бланки, за можливості, необхідно вивезти або знищити", – пояснила Олешкевич.

Що робити з інформацією у електронному вигляді

Заздалегідь варто скопіювати вміст серверів та необхідну інформацію з персональних комп'ютерів працівників на переносні носії та обов'язково, за першої можливості, вивезти їх. Перед тим, як покинути приміщення, треба зробити так, аби ніхто не зміг отримати доступ із технічних засобів до реєстрів.

Документи щодо основної діяльності, з кадровою, бухгалтерською інформацією потрібно також заздалегідь оцифрувати та підготувати сервери до вивезення за першої можливості.

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Якщо змоги зробити це немає, то потрібно змінити паролі до всіх електронних ресурсів (автоматизованих робочих місць), включаючи пароль доступу до електронної пошти.

Щодо кваліфікованого електронного підпису або печатки рекомендації такі.

"Для запобігання несанкціонованого використання кваліфікованого електронного підпису або печатки – слід змінити пароль доступу, а в разі гострої необхідності – скасувати сертифікат. Але варто пам’ятати – скасований сертифікат відновленню не підлягає! Засоби кваліфікованого електронного підпису (захищені носії ключової інформації) та файлові носії електронного підпису (флеш накопичувачі) з електронними підписами працівників та/або печаткою необхідно вивезти або забезпечити їх схоронність, а в разі неможливості – знищити", – йдеться у повідомленні.

Як підприємцям отримати компенсації за збитки під час війни

"Сьогодні" раніше пояснювали, що українські підприємці можуть робити вже зараз, аби в майбутньому отримати компенсацію за збитки через бойові дії.

Отже, основні показники, за якими оцінюватимуть втрати підприємств, такі:

вартість втраченого, знищеного чи пошкодженого майна державних підприємств та підприємств недержавної форми власності;

упущена вигода державних підприємств та підприємств недержавної форми власності;

втрати державних підприємств та підприємств недержавної форми власності від неоплачених товарів, робіт та послуг, наданих та спожитих на тимчасово окупованих територіях.

Перелік таких показників ще може доповнюватись.

До того ж збитки можуть рахувати за іншими показниками залежно від сфери діяльності підприємців. Наприклад, у порядку є пункти "втрати земельного фонду", "втрати інфраструктури транспорту, телекомунікаційної мережі і зв'язку" тощо.

Про те. як фіксувати пошкодження і збирати докази, читайте у нашому матеріалі.

Ми також писали, що чекає на чоловіків після війни, та які квартири держава даватиме переселенцям.