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Як раніше вже не буде. Бізнес в Україні масово звільняє працівників та скорочує зарплати

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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15 квітня, 10:38
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Збитки, завдані війною, сягають неабияких масштабів, торкнулися вони здебільшого сферу торгівлі
Бізнес в Україні переживає не найкращі часи
Бізнес в Україні переживає не найкращі часи / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Загальні витрати малого та середнього бізнесів, підраховані дослідниками, сягають 85 млрд доларів (станом на кінець березня 2022 року), третина їх працівників звільнена, а інша третина вимушено пішла у відпустку.

Про це інформує у своєму досліджені Advanter Group.

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Так, майже на половину (42%) скоротили своїх працівників власники мікробізнесу (до 10 осіб в штаті), на 24% малого бізнесу та на 18% середнього. Масовим явищем стало також скорочення зарплат (стосується 42% людей, що зберегли роботу).

Водночас, повністю припинили роботу 21,6% підприємств. Ще 34,3% – майже повністю.

Яких професіоналів не вистачає зараз?

Найчастіше після початку війни шукають водіїв, мулярів (які лідирують за зарплатами — 35 тис. грн), а також:

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  • вантажників;
  • охоронців;
  • кур'єрів;
  • няньок;
  • швачок.

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