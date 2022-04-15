Як раніше вже не буде. Бізнес в Україні масово звільняє працівників та скорочує зарплати

Збитки, завдані війною, сягають неабияких масштабів, торкнулися вони здебільшого сферу торгівлі
Бізнес в Україні переживає не найкращі часи / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Загальні витрати малого та середнього бізнесів, підраховані дослідниками, сягають 85 млрд доларів (станом на кінець березня 2022 року), третина їх працівників звільнена, а інша третина вимушено пішла у відпустку.
Про це інформує у своєму досліджені Advanter Group.
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Так, майже на половину (42%) скоротили своїх працівників власники мікробізнесу (до 10 осіб в штаті), на 24% малого бізнесу та на 18% середнього. Масовим явищем стало також скорочення зарплат (стосується 42% людей, що зберегли роботу).