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Невисокі зарплати і тяжка праця? Що чекає на чоловіків після війни

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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15 квітня, 14:56
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Розповідаємо, що українські чоловіки будуть робити під час повоєнного відновлення
Що робитимуть чоловіки після війни
Що робитимуть чоловіки після війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Поки триває війна, бізнес втрачає ресурси, українці залишаються без зарплат і роботи, а на ринку праці відбуваються зміни. Проте вже зараз є прогнози щодо того, яка робота буде в Україні після війни, і до чого залучатимуть чоловіків.

"Сьогодні" розказує, де у майбутньому працюватимуть чоловіки і скільки зароблятимуть.

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Чоловіків призовного віку бронюватимуть

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що українські міста, що постраждали від бойових дій, можливо відновити за два роки. Цей план можна втілити за наявності відповідного фінансування, проєктних команд та відсутності бюрократії.

Для цього імовірно чоловіків призовного віку, яких необхідно буде залучити до будівництва, бронюватимуть, як це відбулося з водіями вантажівок.

"Я думаю, що точно для частини якихось людей буде бронювання. Так само як було, наприклад, з водіями вантажівок у логістичних компаніях. У перші дні вони теж зіткнулися з цією проблемою, що є вантажівки, є мережі супермаркетів, яким потрібно перевозити продукти, але нема водіїв",– пояснив міністр.

Тобто, це означає, що чоловіки займатимуться виключно тими задачами, для яких заброньовані, і нічим іншим. Також вони не підлягатимуть мобілізації.

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Очікується, що спочатку доведеться відновлювати транспортне сполучення та ремонтувати будівлі. Потім буде відбудова повністю зруйнованого житла.

Де ще буде робота після війни

Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ розповів "Сьогодні", що після війни точно затребуваними будуть інженерно-технічні спеціалісти. Також актуальними будуть професії в аграрній сфері.

"Робота буде в проєктних, інженерних компаніях, бо всю інфраструктуру треба спочатку спроєктувати, розробити технологічні схеми. Потім це все треба збудувати. Тобто, потрібні водії, будівельники, зварювальники, електрики, слюсарі, фахівці систем опалювання, кондиціонування, водозабезпечення, водовідведення тощо", розповів експерт.

Шукатимуть також фахівців аграрної сфери, комбайнерів, водіїв, і загалом людей для робітничих спеціальностей переробних підприємств.

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Чи варто очікувати на високі зарплати?

Уже зараз більшість компаній пропонують роботу із меншими зарплатами, ніж було до війни. Єдині, у кого зарплата за цей період збільшилась, – кур'єри. Переглянути, як за місяць змінились зарплати у різних фахівців, можна у цьому матеріалі. А от що буде після війни?

"Все залежатиме від строків завершення війни і початку відновлення економіки. Наприклад, якщо війна закінчиться найближчим часом, протягом декількох місяців, це один сценарій. Якщо вона буде мати затяжний характер, це зовсім інший сценарій. Залежно від цих сценаріїв буде кардинально відрізнятися ситуація із заробітними платами", пояснив Кущ.

Відповідно сценарії можуть бути такі. Перший війна в Україні завершується швидко, що зробить 2022 рік роком економічного падіння, найбільшого в нашій історії. Після нього на нас чекає швидке відновлення, і, як стверджує експерт, 2023 рік може стати роком найбільшого економічного зростання в нашій історії.

За таких умов багато грошей вкладатиметься у інфраструктурне відновлення. І всі українці, які не виїхали за кордон, почнуть працювати, і їхня заробітна плата може бути високою.

Другий сценарій війна триватиме довго, перспективи на швидке економічне зростання зникнуть. А, відповідно, рівень зарплат буде досить низький.

Водночас Кущ зауважив, що є ще один фактор, який може зіграти роль в обох варіантах розвитку подій.

"Це можливість рецесії (падіння економіки) в Європейському Союзі і в єврозоні. Це може бути, якщо, наприклад, падіння виникне на тлі високої інфляції, що може призвести до скорочення бізнес активності й робочих місць. І тоді українські мігранти, які працюють, наприклад, в Польщі, можуть втратити роботу, і їм доведеться повертатись. Це може бути теж фактор, які змінюватиме динаміку заробітних плат", пояснив експерт.

З якими документами чоловіки призовного віку можуть виїхати з України під час дії воєнного стану

Раніше ми розповідали, що під час воєнного стану в Україні чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. Проте є винятки, і деякі з них все ж можуть залишити країну.

Хто саме та з якими документами може перетнути кордон, детально читайте у нашому розборі.

Читайте також, де у Польщі катастрофічно не вистачає працівників, та кому стане легше влаштуватися на роботу за фахом у Європі.

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