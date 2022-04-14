Чоловіків в Україні бронюватимуть – до чого готуватись українцям

Міністр інфраструктури розповів деталі про післявоєнне відновлення українських міст

Кого із чоловіків торкнеться державне бронювання / Фото: уніан, t.me/V_Zelenskiy_official, Колаж: Сьогодні

Українські міста, які постраждали внаслідок війни можна відновити протягом двох років, якщо правильно розподілити роботу. Можливо доведеться звернутися до бронювання робочої сили.

Про це заявив Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в інтерв’ю "НВ".

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За його словами, так швидко відновити Україну можна за наявності відповідного фінансування, проектних команд та відсутності бюрократії.

Що таке бронювання?

Курбаков не виключає, що чоловіків призовного віку, яких необхідно буде залучити до будівництво будуть бронювати, як це відбулося з водіями вантажівок.

"Я думаю, що точно для частини якихось людей буде бронювання. Так само як було, наприклад, із водіями вантажівок у логістичних компаніях. У перші дні вони теж зіткнулися з цією проблемою, що є вантажівки, є мережі супермаркетів, яким потрібно перевозити продукти, але нема водіїв", – розповідає міністр.

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Для людини це означає, що вона займатиметься виключно тими задачами, для яких заброньована державно і нічим іншим, зокрема, не підлягає мобілізації.

Що відбудують в першу чергу?

Курбаков зазначив, що у першу чергу відновлюватимуть транспортне сполучення та ремонтуватимуть будівлі, які можна відремонтувати. Далі візьмуться за повністю зруйноване житло, і це теж розділиться на два етапи:

тимчасове житло;

якісне, нормальне житло.

Як будуватимуть після війни?

Раніше голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк розповіла, що після війни в Україні зміниться підхід до будівництва житла і головним правилом під час проектування стане безпека.

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Нові будівлі зводитимуться із бомбосховищами, як це давно роблять у світі, зокрема у Ізраїлі, досвід якого ми активно розглядаємо.

Замовником нових норм виступить Міністерство розвитку громад і територій, щоб їх простіше було узаконити.

"Сьогодні" також писали, які квартири держава видаватиме переселенцям після війни і розповідали, як подати заявку на відшкодування пошкодженого житла.