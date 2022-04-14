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Мужчин в Украине будут бронировать – к чему готовиться украинцам

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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14 апреля, 12:20
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Министр инфраструктуры рассказал детали о послевоенном восстановлении украинских городов
Кого из мужчин коснется государственное бронирование
Кого из мужчин коснется государственное бронирование / Фото: УНИАН, t.me/V_Zelenskiy_official, Коллаж: Сегодня

Украинские города, пострадавшие в результате войны можно восстановить в течение двух лет, если правильно распределить работу Возможно, придется обратиться к бронированию рабочей силы.

Об этом заявил Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. интервью "НВ".

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По его словам, так быстро восстановить Украину можно при наличии соответствующего финансирования, проектных команд и отсутствии бюрократии.

Что такое бронирование?

Курбаков не исключает, что мужчин призывного возраста, которых необходимо будет привлечь к строительству придется бронировать, как это произошло с водителями грузовиков

"Я думаю, что точно для части каких-то людей будет бронирование. Так же как было, например, с водителями грузовиков в логистических компаниях. В первые дни они тоже столкнулись с этой проблемой, что есть грузовики, есть сети супермаркетов, которым нужно перевозить продукты, но нет водителей", – рассказывает министр.

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Для человека это означает, что он будет заниматься исключительно теми задачами, для которых забронирован государством и не чем другим, в частности, не подлежит мобилизации.

Что отстроят в первую очередь?

Курбаков отметил, что в первую очередь будут восстанавливать транспортное сообщение и будут ремонтировать здания, которые можно отремонтировать. Дальше приступят к полностью разрушенному жилью, и это тоже разделится на два этапа:

  • временное жилье;
  • качественное, нормальное жилье.

Как будут строиться после войны?

Ранее глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала После войны в Украине изменится подход к строительству жилья и главным правилом при проектировании станет безопасность.

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Новые здания будут возводиться с бомбоубежищами, как это давно делают в мире, в частности в Израиле, опыт которого мы активно рассматриваем.

Заказчиком новых норм выступит Министерство развития общин и территорий, чтобы их проще было узаконить.

"Сегодня" также писали, какие квартиры государство будет выдавать переселенцам после войны и рассказывали, как подать заявку на возмещение поврежденного жилья.

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