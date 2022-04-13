Уничтоженное во время войны жилье будут строить по новым правилам – что изменится

В Украине во время восстановления жилья, поврежденного или уничтоженного в результате боевых действий, будут использовать новые стандарты

Новое жилье в Украине будут строить по усиленным правилам безопасности / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны РФ против Украины из-за обстрелов многие вынуждены были покинуть свои дома, их жилье было уничтожено или разрушено. Теперь государство начинает строить новые дома для внутренне перемещенных лиц, и это жилье будет строиться по новым правилам проектирования.

Как заявила глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, такое жилье будут строить с бомбоубежищами.

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В качестве примера взяли опыт Израиля

Теперь основной момент в проектировании нового жилья – безопасность. Поэтому новые здания будут возводиться с бомбоубежищами, как это давно делают в мире.

"Мы рассматриваем опыт Израиля, который использует эти нормы с 2004 года. Жилье строится с бункерами, которые оборудованы всем необходимым для комфортного пребывания. Для старых домов строят отдельные бункеры", – пояснила Шуляк.

Чтобы узаконить новые нормы, их заказчиком выступит Министерство развития общин и территорий. Впоследствии эти нормы разработают государственные институты, и уже все новое жилье обязательно будет иметь в своих проектах бомбоубежища.

По словам Шуляк, многие укрытия, в частности в Киеве, использовались не по назначению. И потому, когда они понадобились, оказалось, что использовать их невозможно. Поэтому кроме изменений норм строительства, будут еще и проверять старые хранилища, и по возможности возвращать их в коммунальную собственность, чтобы их использовали по назначению.

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Какие квартиры государство будет давать переселенцам

Ранее "Сегодня" писали, что людям уже начали восстанавливать дома, которые были повреждены или разрушены из-за боевых действий. Переселенцы смогут вернуться в собственный дом, а пока для них строится другое временное жилье. Первые квартиры будут готовы уже через 3-4 месяца.

Это будут преимущественно двухкомнатные квартиры, однако будут однокомнатные и трехкомнатные.

Также некоторое жилье будет уже с ремонтами, мебелью и бытовой техникой. Это касается квартир, которых не успели ввести в эксплуатацию до начала военного положения. Государство выкупит их в ближайшее время и передаст переселенцам.

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Мы также объясняли, как подать заявку на компенсацию за разрушенное жилье через "Дію". Читайте и о том, что украинцы могут отказаться от предложенного жилья и вложить выделенные деньги в любое другое частное строительство.