Украина после войны: кто будет платить за восстановление государства

Премьер-министр Украины рассказал, что у нас есть несколько путей, с помощью которых можно привлечь капитал
У Украины есть несколько источников, которые помогут восстановить государство / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
После войны Украина начнет масштабное восстановление экономики и инфраструктуры. В этом помогут как собственные резервы и международное финансирование, так и деньги, полученные от конфискации активов России во всем мире.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью ВВС.
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По его словам, наше государство после завершения боевых действий будет иметь несколько источников для восстановления: