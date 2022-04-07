Украина после войны: кто будет платить за восстановление государства

Премьер-министр Украины рассказал, что у нас есть несколько путей, с помощью которых можно привлечь капитал

У Украины есть несколько источников, которые помогут восстановить государство / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После войны Украина начнет масштабное восстановление экономики и инфраструктуры. В этом помогут как собственные резервы и международное финансирование, так и деньги, полученные от конфискации активов России во всем мире.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью ВВС.

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По его словам, наше государство после завершения боевых действий будет иметь несколько источников для восстановления:

собственный бюджет, золотовалютные запасы (28,1 млрд грн по состоянию на 1 апреля);

конфискация активов страны агрессора на территории всех цивилизованных стран;

поддержка финансовых организаций и международных партнеров;

благотворительные взносы. Их могут производить как международные корпорации, так и частные лица.