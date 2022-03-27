Расплата за пролитую кровь? Замороженные активы России в скором времени передадут Украине

Только резервы Центробанка, которые заморозили в ЕС, составляют более 300 миллиардов долларов

Какую компенсацию Украина получит от агрессора? / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В ближайшие два-три года замороженные активы России могут использоваться для выплаты компенсаций Украине за ущерб, нанесенный вторжением агрессора на наши земли.

Об этом в интервью The Bell рассказал профессор экономики Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе Олег Ицхоки.

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"Украина будет подавать в суд на Россию за разрушение страны и экономики. Международный трибунал будет принимать решение по этим вопросам. Очевидно, что замороженные активы России могут быть использованы в качестве расплаты. Это может произойти в ближайшие два-три года", – сказал экономист.