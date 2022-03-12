Запад передаст Украине замороженные средства Центробанка РФ — о каких суммах идет речь

Резервы замороженных средств будут наполняться и дальше

Для Украины зарезервированы замороженные на Западе средства ЦБ РФ / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Замороженные на Западе средства Центрального банка россии зарезервированы для Украины. Речь идет о более чем 300 миллиардах долларов.

Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

Реклама

"Положительные сдвиги заключаются в том, что зарезервированые для Украины те средства, которые были заморожены от ЦБ РФ, от страны агрессора. Это более 300 млрд долл. Туда будут продолжать поступать средства от собственности, которая будет реализовываться за пределами России и тоже попала под санкции ...", – рассказал Олег Устенко.

То есть, по его словам, эти резервы будут продолжать наполняться.

Напомним, ранее первый заместитель министра экономики Денис Кудин, по информации "Укринформа", заявил, что Министерство экономики совместно с правительствами других стран ищут механизм передачи Украине 415 млрд арестованных золотовалютных резервов центробанка РФ.

Реклама

"Этой суммы достаточно, чтобы перекрыть эти прямые единовременные потери. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами других стран мы найдем юридический механизм, как эти деньги могут поступить Украине для восстановления и компенсаций", – сказал он.

Ущерб Украины от войны

По первому методу расчета, экономический ущерб от агрессии составляют 119 млрд долл, это почти 3,6 трлн грн.

При расчете Министерство экономики использует два основных подхода: прямые одноразовые потери (сколько будет стоить восстановление мостов, дорог, объектов инфраструктуры, больниц, детсадов, школ, разрушенных Россией в Украине) и объем потерь ВВП.

Реклама

Раньше мы писали, что во Всемирном банке дали неутешительный прогноз для России, а также для Беларуси. Из-за масштабных санкций Запада за вторжение в Украину Россия и Беларусь стали очень близки к дефолту.

Также мы рассказывали, что 3 марта Верховная Рада Украины приняла закон о национализации в Украине имущества и денег юридических лиц, происходящих из России. Это решение было принято из-за того, что РФ вторглась на территорию Украины и начала войну.