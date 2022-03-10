Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Во Всемирном банке дали неутешительный прогноз России – что ждет страну

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 марта, 11:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Из-за масштабных санкций Запада за вторжение в Украину Россия и Беларусь стали очень близки к дефолту
Во Всемирном банке заявили, что Россия и Беларусь на грани дефолта
Во Всемирном банке заявили, что Россия и Беларусь на грани дефолта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

9 марта американское рейтинговое агентство Fitch предоставило России рейтинг "дефолт неизбежный". Просмотр кредитного рейтинга Москвы произошел раньше запланированного срока – это должно было произойти не раньше середины мая. Аналитики агентства уже не видят перспектив выравнивания ситуации.

В то же время во Всемирном банке считают, что дефолт в РФ и Беларуси не является неотвратимым, однако страны очень близки к нему.

Реклама

Что говорят экономисты

Главная экономистка Всемирного банка Кармен Рейнгарт заявила, что из-за ряда санкций и ограничений в отношении России за ее военную агрессию страна отрезана от мировых финансовых рынков. Следовательно, РФ вместе с Беларусью уже очень близки к дефолту.

"Они еще не оцениваются агентствами как таковые по умолчанию, но очень близки", – подчеркнула Рейнгарт.

Почти половина суверенных облигаций РФ в твердой валюте – в руках иностранных инвесторов. В России около $100 млрд непогашенных международных облигаций. 16 марта страна должна выплатить $107 млн в виде купонных выплат по двум облигациям.

Рейнгарт заявила, что существует еще одна проблема, которая касается российского частного сектора.

Реклама

"Я волнуюсь о том, чего не вижу. Финансовые учреждения хорошо капитализированы, но их балансовые отчеты зачастую непрозрачны... Существует проблема дефолтов российского частного сектора", – сказала Рейнгарт.

Экономика России летит ко дну

Десятки мировых компаний выходят из рынка России, США и Великобритания полностью отказались от российской нефти и газа.

Эксперты рассказали "Сегодня", что санкции со стороны США не слишком убийственны для РФ, но тренд, заданный этим событием, приведет к дальнейшему давлению на РФ.

Также мы писали о том, что Европа наказывает Беларусь за участие в русско-украинской войне. В частности, ЕС ввел санкции против Национального банка Республики Беларусь и запретил предоставлять банкноты евро.

Реклама

Также было принято решение отключить от международной системы SWIFT Белагропромбанк, банк "Дабрабут" и Банк развития Республики Беларусь.

Раньше мы тоже разбирались, как запрет на импорт нефти повлияет на экономику РФ.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Рубль пробил очередное дно: валюта рекордно обвалилась в первые минуты торгов София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Великобритания наложила санкции на российского олигарха Арбамовича Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь Месть мировому бизнесу: в России хотят национализировать вышедшие с рынка компании Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Цитата дня

Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
Что будет дальше?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39258.53

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2599.13

Litecoin (LTC)

101.28

Ripple (XRP)

0.74

Купить криптовалюту
Наши ангелы-хранители

Позывной – “Художник”. Артем Азаров – художник из Харькова, ушедший добровольцем в первые дни войны. Прикрывая побратимов при выполнении боевого задания в родном городе, погиб от минометных обстрелов. После войны будет создана выставка его работ – как память героического поступка.

Герої не вмирають!
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Истории подвигов
Майор Сак Александр Александрович – командир механизированного батальона, вступивший в сражение с тактической группой врага и победивший благодаря рациональному подходу к ведению боя и нестандартной тактике. Награжден Орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени. Один из самых молодых комбатов Украины - ему 27.
Слава Україні!
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как поддержать армию

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять