Во Всемирном банке дали неутешительный прогноз России – что ждет страну

Из-за масштабных санкций Запада за вторжение в Украину Россия и Беларусь стали очень близки к дефолту

Во Всемирном банке заявили, что Россия и Беларусь на грани дефолта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

9 марта американское рейтинговое агентство Fitch предоставило России рейтинг "дефолт неизбежный". Просмотр кредитного рейтинга Москвы произошел раньше запланированного срока – это должно было произойти не раньше середины мая. Аналитики агентства уже не видят перспектив выравнивания ситуации.

В то же время во Всемирном банке считают, что дефолт в РФ и Беларуси не является неотвратимым, однако страны очень близки к нему.

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Что говорят экономисты

Главная экономистка Всемирного банка Кармен Рейнгарт заявила, что из-за ряда санкций и ограничений в отношении России за ее военную агрессию страна отрезана от мировых финансовых рынков. Следовательно, РФ вместе с Беларусью уже очень близки к дефолту.

"Они еще не оцениваются агентствами как таковые по умолчанию, но очень близки", – подчеркнула Рейнгарт.

Почти половина суверенных облигаций РФ в твердой валюте – в руках иностранных инвесторов. В России около $100 млрд непогашенных международных облигаций. 16 марта страна должна выплатить $107 млн в виде купонных выплат по двум облигациям.

Рейнгарт заявила, что существует еще одна проблема, которая касается российского частного сектора.

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"Я волнуюсь о том, чего не вижу. Финансовые учреждения хорошо капитализированы, но их балансовые отчеты зачастую непрозрачны... Существует проблема дефолтов российского частного сектора", – сказала Рейнгарт.

Экономика России летит ко дну

Десятки мировых компаний выходят из рынка России, США и Великобритания полностью отказались от российской нефти и газа.

Эксперты рассказали "Сегодня", что санкции со стороны США не слишком убийственны для РФ, но тренд, заданный этим событием, приведет к дальнейшему давлению на РФ.

Также мы писали о том, что Европа наказывает Беларусь за участие в русско-украинской войне. В частности, ЕС ввел санкции против Национального банка Республики Беларусь и запретил предоставлять банкноты евро.

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Также было принято решение отключить от международной системы SWIFT Белагропромбанк, банк "Дабрабут" и Банк развития Республики Беларусь.

Раньше мы тоже разбирались, как запрет на импорт нефти повлияет на экономику РФ.