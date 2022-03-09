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Беларусь останется без евро: ЕС вводит новые санкции за войну в Украине

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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9 марта, 15:31
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Рассказываем, как Европа наказывает Беларусь за участие в российско-украинской войне
Евросоюз принял новый пакет санкций против Беларуси
Евросоюз принял новый пакет санкций против Беларуси / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Евросоюз ввел санкции против Национального банка Республики Беларусь и запретил предоставлять банкноты евро.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

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Также было принято решение отключить от международной системы SWIFT "Белагропромбанк", банк "Дабрабыт" и Банк развития Республики Беларусь.

Кроме этого, санкции предусматривают запрет операций Центральным банком Беларуси, связанных с управлением резервами или активами, а также предоставление государственного финансирования для торговли и инвестиций.

Санкции против Центробанка РФ

Ранее аналогичные санкции против Центробанка ввели ЕС и Соединенные Штаты. Таким образом, большая часть резервов Центробанка оказалась заблокированной и это сильно ударило по курсу рубля.

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Ранее Центробанк поддерживал рубль благодаря этим резервам, а теперь валюта отправилась в "свободное плаванье".

Санкции против Центробанка ввела даже Япония, которая до этого не прибегала к таким шагам.

"Сегодня" также писали, что происходит с рублем на бирже и рассказывали, за сколько россиянам продают доллары.

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