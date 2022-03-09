В московских обменниках заоблачный курс доллара – что происходит с рублем на фоне войны

Рассказываем, за сколько продают доллар в российских обменниках и на черном рынке

Как война в Украине бьет по доллару в обменниках / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Курс продажи доллара в российских обменниках и на черном рынке достигает небывалых значений и ушел далеко за нереалистичные цифры от Центробанка.

Об этом свидетельствуют данные различных сайтов о рынке наличной валюты, в том числе РБК и Финмаркет.

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Итак, купить доллар в каком-либо российском городе меньше чем за 140 рублей – нереалистично, да и это можно считать неплохим курсом.

Часто доллар продают по 160-180 рублей, а в некоторых местах курс доходит до 200-250 рублей за одну единицу американской валюты.

По словам главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, на черном рынке курс продажи доходит до 300 рублей за доллар!

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Да и купить доллар не так-то просто, поскольку многие обменники опустели из-за ажиотажного спроса.

В крупных городах типа Москвы и Санкт-Петербурга предложений больше, однако и цены там грабительские.

/ Фото: РБК

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Ограничения Центробанка

Российский Центробанк на полгода вводит ограничения по операциям с наличной валютой для граждан РФ.

Итак, клиент может снять до 10 тыс. долларов наличной валюты, а остальное только в рублях по курсу на день выдачи.

В Центробанке утверждают, что около 90% валютных счетов не превышают сумму 10 тыс. долл., поэтому их владельцы смогут получить деньги в наличной валюте.

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