Черный день для рубля: валюта агрессора рекордно обвалилась на бирже

Рассказываем, что происходит с долларом на Московской бирже, которая открылась впервые за 5 дней

Что происходит с рублем на бирже 9 марта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Курс рубля в первые же часы торгов на Мосбирже упал более чем на 8% к доллару, а евро побил свой исторический рекорд.

Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи за 9 марта.

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Отмечается, что это первая сессия за пять дней, после длинных выходных и праздников.

В первые минуты торгов доллар стоил 113,88 рубля, а затем подскочил до пика - 117,355 рубля. По состоянию на 10:40 по Киеву, доллар также обновил рекорд и стоит 120 рублей.

Курс евро сделал скачок до 127,4 рубля, чем обновил исторический рекорд.

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Стоит заметить, что это данные торгов на Московской бирже, на других мировых площадках рубль обесценился еще больше.

Например, по данным Investing, курс рубля в 12:48 8 марта по киевскому времени составлял 137 рублей за доллар.

Риск дефолта в РФ

Аналитики американского финансового конгломерата Morgan Stanley&Co просчитали, что российская экономика буквально зависла на грани дефолта.

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По их мнению, шансы того, что Россия сможет выплатить свой внешний долг, постоянно уменьшаются.

Руководитель Morgan Stanley&Co Саймон Уэвер считает, что дефолт – наиболее реалистичный сценарий, и наступить он может уже 15 апреля.

"Сегодня" также писали, как Центробанк РФ ограничил сделки с валютой для россиян и сколько стоит доллар в разных украинских банках.