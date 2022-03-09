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Экономика летит на дно: когда режим Путина окончательно потерпит крушение

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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9 марта, 18:05
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В отличие от США, Европа пока не готова полностью запретить российские энергоносители
Энергетический сектор РФ страдает
Энергетический сектор РФ страдает / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На этой неделе Россия получила новый пакет санкций за войну в Украине. В этот раз удар нанесли по энергетическому сектору РФ. От российской нефти и газа полностью отказались США и Британия, но Европа пока не готова к такому шагу.

"Сегодня" с экспертами разбирались, чем это грозит Москве и миру.

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Что решил запад

Как заявил президент США Джо Байден, страна вводит запрет на импорт российской нефти и других энергоносителей. Такие санкции введены в ответ на вторжение РФ в Украину. В тот же день Великобритания объявила о поэтапном отказе от импорта российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года.

В свою очередь ЕС не ввела какого-то запрета, но в Еврокомиссии заявили, что к концу 2022 года Евросоюз планирует сократить поставки российского природного газа на две трети, а вместо российского топлива импортировать сжиженный газ из Катара и США.

"Европа куда сильнее зависит от российской нефти, вследствие чего пока не спешит присоединиться к санкциям. Даже Великобритания планирует сделать это лишь к концу года. В 2021 году страна импортировала нефти и газа из России на 4,4 млрд долларов, что почти в 4 раза больше, чем США. В Минэкономразвитии РФ ожидали, что нефтегазовый экспорт принесет стране 251 млрд долларов в 2022 году, однако добить этих результатов уже не получится, так как с конца февраля объем поставок снизился на 30%:от среднедневных значений", – поясняет "Сегодня" аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Ближайшие перспективы

Эксперты говорят, что санкции со стороны США не слишком убийственны для РФ, но тренд, заданный этим событием приведет к дальнейшему давлению на РФ.

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"Если говорить о США, то это решение не должно привести к какой-то катастрофе: российские компании поставляли главным образом тяжелую нефть, под которую заточены ряд американских заводов, ранее сотрудничавших с Венесуэлой. Так и Россия вряд ли получит серьезный урон, так как на США приходится порядка 10% экспорта, который можно переориентировать на азиатские страны", – продолжает Сергей Родлер.

По его словам, основной ущерб будет нанесен по глобальной экономике через ускорение инфляции, которая итак находится на крайне высоких значениях. Дальнейшие запреты лишь подстегнут рост нефтяных цен: с 24 февраля стоимость барреля марки Brent выросла на 30%.

Эксперты говорят, что рост мировых цен на нефть может привести к резкому подорожанию бензина в Украине. По оценке директора консалтинговой компании А-95 Сергея Куюна, если Украина не снизит налоги, которые заложены в цену бензина, то в ближайшее время литр топлива может достичь 50 грн.

Иранский сценарий

В первые дня войны России против Украины, в российской прессе стали появляться статьи на тему, как Иран живет 40 лет под западными санкциями. Похоже, опыт этой страны Москва и будет использовать для того, чтобы минимизировать влияние ограничений в энергосекторе.

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"Конечно, сравнивать Россию и Иран сложно – у них разные масштабы экономики. Заменить иранские нефть и газ на мировом рынке довольно просто – объемы там не слишком большие. В тоже время без поставок из РФ сбалансировать энергорынок сложнее, поэтому перекрыть газовый и нефтяной краны Москве будет сложнее", – говорит экономист Алексей Кущ.

По его словам, в России, скорее всего будут национализированы активы иностранных инвесторов, которые покинут страну, и на их оборудовании будут добывать нефть и газ.

"При этом Иран продает свои энергоресурсы по "серым" схемам с огромным дисконтом. Скидка для посредников часто составляла от 50 до 70%. Более того, Иран зачастую проводит бартерные схемы, обменивая нефть и газ на золото, продукты или какие-либо другие товары", – продолжает Алексей Кущ.

Но при всей схожести с Ираном, у России есть и одно большое отличие. Почти все их энергоресурсы находятся в Сибири. И если в Иране можно добывать нефть и газ по технологиям 50-летней давности, то у России такой возможности не будет – запад закрыл доступ РФ к технологиям по добыче. Но это долгий процесс.

"Для Украины самая большая проблема заключается в том, что санкции Запада будут вводиться не сразу всеми странами, а по мере того, как будут находить замену российским энергоресурсам. Думаю, что этот процесс может растянуться до конца года, после чего они дадут полномасштабный эффект и в РФ начнется глобальный экономический кризис", – говорит Кущ.

Ранее мы писали, что рублевый кошмар в России только начинается. О том, как правильно распоряжаться деньгами во время войны, читайте здесь.

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Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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