США запретили импорт нефти и газа из России – Байден

Соединенные Штаты запрещают импорт нефти, газа и любых других энергоносителей из России.
Об этом сообщил президент страны Джо Байден.
Ранее о разработке соответствующего закона рассказало американское агентство Bloomberg. Кроме этого Штаты запрещают новые инвестиции в российский топливно-энергетический комплекс,
Далее по теме
"Я объявляю, что США принимают решения по российским энергоресурсам. Теперь российская нефть не будет поставляться в США. Мы не будем субсидировать войну в Украине", – сказал президент.
В своем Twitter президент также написал, что США ударили по главной артерии российской экономики.
Сразу же после США от российской нефти и нефтепродуктов отказалась Великобритания. Соответствующее заявление сделало правительство страны.
Страна намерена полностью прекратить импорт российской нефти до конца 2022 года. На данный момент, российские поставки составляют 8% общего импорта в Британию, в США этот показатель находится на уровне 7%.
Отказ от российской нефти
Не смотря на то, что Европа не готова резко прекратить импорт российских энергоносителей, некоторые компании самостоятельно начали отказываться от кровавых ресурсов.
Например, Нефтяная компания-гигант Royal Dutch Shell заявила, что отказывается от российских нефти и газа и немедленно прекращает участие во всех проектах РФ.
Также Shell прекратит все закупки российской сырой нефти, закроет сервисные станции, производство авиационного топлива и смазочных материалов в России.
"Сегодня" также писали, почему Евросоюз не может прямо сейчас слезть с газовой иглы РФ и рассказывали, какой еще нефтегазовый гигант отказался от российской нефти.