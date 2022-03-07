Расплата за войну с Украиной: перекроют ли Путину поток нефтедолларов

Запад вводит санкции против российского энергосектора, а трейдеры отказываются покупать российскую нефть

Рассказываем, как Запад готовится к эмбарго / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сейчас много внимания приковано к санкциям против финансового сектора России, а также к тем иностранным компаниям, которые покидают российский рынок из-за войны Путина в Украине. Однако самыми страшными для России могут стать санкции в энергетическом секторе.

Если западные страны наложат эмбарго на закупку российской нефти и газа, страна может превратиться во вторую Венесуэлу. "Сегодня" с экспертами разбирались, что ждет РФ в ближайшем будущем и как могут вырасти цены на нефть в мире.

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С вещами на выход

Первое, что сделали западные компании, после того как Россия напала на Украину, – начали выходить из инвестиций в энергосектор РФ. Так крупная компания Exxon Mobil объявила о прекращении добычи нефти и газа в России.

Больше всего от этого решения пострадают объекты по добыче на острове Сахалин. Там она разрабатывает три крупных морских нефтегазовых месторождения. Общие активы компании составляют более 4 млрд долларов.

Еще больше ущерба для России может нанести выход компании BP из активов "Роснефти". Доля компании оценивалась приблизительно в 25 млрд долларов.

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Эти решения, а также санкции ЕС и США лишат РФ доступа к западным технологиям по добыче углеводородов, что должно будет снизить уровень добычи нефти и газа в стране, а значит, и лишить страну дохода от экспорта этих товаров.

Параллельно с этим в Европе заявили о желании максимально снизить свою зависимость от российского газа. И хотя дело это не быстрое, но тенденция на снижение поставок газа из России будет долгосрочной.

Запад готовится к эмбарго

Сейчас все чаще звучит информация о том, что США могут ввести эмбарго на поставки российской нефти. Сейчас в Белом доме пытаются оценить влияние такого шага на американских потребителей и глобальный рынок.

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Эксперты говорят, что основные деньги, которые Кремль может потратить на войну, приходят в Россию именно от продажи нефти. Поэтому этот финансовый поток и попытаются перекрыть.

"В январе налог на добычу полезных ископаемых принес в российский бюджет 717 млрд рублей, порядка 8 млрд долларов по актуальному на тот момент курсу. Понятное дело, что стоимость нефти растет на фоне возможных ограничений со стороны США и ЕС, которые сейчас пытаются просчитать возможный негативный эффект и для национальных экономик", – объясняет "Сегодня" аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Тем не менее возможные санкции будут направлены именно на сокращение возможности экспортировать сырье в прежних объемах.

"Значит, эти доходы РФ могут сократиться – в долларах так точно. На перестройку действующих механизмов поставки топлива потребуется время, так что ограничительные меры могут быть введены лишь спустя месяцы", – говорит Родлер.

Российская нефть становится токсичной

Еще один интересный феномен на мировом рынке заключается в том, что несмотря на рост цен, российскую нефть уже не хотят покупать. Разница в цене между нефтью марки Brent и марки Urals приближается к 20 долларам. Эксперты говорят, что ее просто боятся покупать из-за того, что сделки с РФ стали токсичными.

"Санкции против российской нефти не вступили в силу, но даже сейчас с российскими нефтью и нефтепродуктами никто не хочет иметь дело из-за риска попасть под другие санкции – в финансовом, банковском и логистическом секторах. Не говоря уже об имиджевых потерях – никто не хочет ассоциироваться с "кровавыми" углеводородами", – говорит эксперт энергорынка Сергей Куюн.

По его словам, чтобы не попасть под санкции, топливо не должно иметь русских корней, продавец не должен иметь русских корней и банк не должен иметь русских корней. Выполнить такую задачу очень сложно.

Правда, отказ от покупки российской нефти имеет и обратную сторону – цены на сырье продолжают рост. Стоимость барреля марки Brent уже достигла отметки 118 долларов. Аналитики не исключаю, что после введения эмбарго на российское сырье цена нефти может взлететь до 200 долларов.

"Реакцию Путина сейчас просчитать довольно сложно, так как его действия в Украине сами по себе оценивались как крайне маловероятные. Если он будет настроен решительно и не будет особо думать о российской экономике (что собственно уже происходит), то вполне может повториться энергетический кризис 1970-х годов", – резюмирует Сергей Родлер.

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