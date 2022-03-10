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У Світовому банку дали невтішний прогноз Росії – що чекає на країну

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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10 березня, 11:30
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Через масштабні санкції Заходу за вторгнення в Україну Росія і Білорусь стали дуже близькими до дефолту
У Світовому банку заявили, що Росія і Білорусь на межі дефолту
У Світовому банку заявили, що Росія і Білорусь на межі дефолту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

9 березня американське рейтингове агентство Fitch надало Росії рейтинг "дефолт неминучий". Перегляд кредитного рейтингу Москви стався раніше запланованого терміну – це мало статися не раніше середини травня. Аналітики агентства вже не бачать перспектив для вирівнювання ситуації.

Водночас у Світовому банку вважають, що дефолт у РФ та Білорусі не є невідворотним, однак країни надзвичайно близькі до нього.

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Що кажуть економісти

Головна економістка Світового банку Кармен Рейнгарт заявила, що через низку санкцій та обмежень щодо Росії за її військову агресію країна відрізана від світових фінансових ринків. Відтак РФ разом із Білоруссю вже дуже близькі до дефолту.

"Вони ще не оцінюються агентствами як такі за замовчуванням, але дуже близькі", – наголосила Рейнгарт.

Майже половина суверенних облігацій РФ у твердій валюті – у руках іноземних інвесторів. У Росії майже $100 млрд непогашених міжнародних облігацій. 16 березня країна має виплатити $107 млн у вигляді купонних виплат за двома облігаціями.

Рейнгарт заявила, що є ще одна проблема, яка стосується російського приватного сектору.

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"Я хвилююся про те, чого не бачу. Фінансові установи добре капіталізовані, але їхні балансові звіти часто непрозорі... Існує проблема дефолтів російського приватного сектору", – сказала Рейнгарт

Економіка Росії летить на дно

Десятки світових компаній виходять з ринку Росії, США та Велика Британія повністю відмовилися від російської нафти та газу.

Експерти розповіли "Сьогодні", що санкції з боку США не надто вбивчі для РФ, але тренд, заданий цією подією, призведе до подальшого тиску на РФ.

Також ми писали про те, що Європа карає Білорусь за участь у російсько-українській війні. Зокрема, ЄС ввів санкції проти Національного банку Республіки Білорусь та заборонив надавати банкноти євро.

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Також було ухвалено рішення відключити від міжнародної системи SWIFT "Білагропромбанк", банк "Дабрабут" та Банк розвитку Республіки Білорусь.

Раніше ми також розбиралися, як заборона на імпорт нафти вплине на економіку РФ.

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Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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