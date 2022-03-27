Розплата за пролиту кров? Заморожені активи Росії незабаром передадуть Україні

Лише резерви Центробанку, які заморозили в ЄС, становлять понад 300 мільярдів доларів

Скільки Україна отримає компенсації від агресора? / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В найближчі два-три роки заморожені активи Росії можуть використовуватись для виплати компенсацій Україні за збитки, завдані вторгненням агресора на наші землі.

Про це в інтерв'ю The Bell розповів професор економіки Університету Каліфорнії в Лос-Анджелесі Олег Іцхокі.

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"Україна подаватиме до суду на Росію за руйнування країни та економіки. Міжнародний трибунал прийматиме рішення з цих питань. Очевидно, що заморожені активи Росії можуть бути використані як розплата. Це може статися в найближчі два-три роки", – сказав економіст.