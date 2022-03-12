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"Россия заплатит!"Сколько убытков Украине нанесла война

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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12 марта, 11:38
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Миллиардные суммы растут каждый день
Какие убытки российская армия нанесла Украине
Какие убытки российская армия нанесла Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По первому методу расчета, экономический ущерб от агрессии составляют 119 млрд долл, это почти 3,6 трлн грн.

Об этом рассказал первый заместитель министерки экономики Денис Кудин.

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По его словам, при расчете ведомство использует два основных подхода: прямые одноразовые потери (сколько будет стоить восстановление мостов, дорог, объектов инфраструктуры, больниц, детсадов, школ, разрушенных Россией в Украине) и объем потерь ВВП.

"Мы видим, что в городах, где идут непосредственные боевые действия, экономическая активность остановилась на три четверти, 75% бизнеса прекратили работу. Кто-то в эвакуации, кто-то ждет, когда кончатся боевые действия. В Украине работает каждый второй бизнес, это потери 50% экономической активности", – рассказал Кудин.

В частности, перестали работать большинство металлургических заводов на востоке Украины, а это — сокращение экспорта металлов, доля которых в структуре экспорта была значительной.

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Блокада по России морских путей, в частности в Черном море, почти не дает возможности экспортировать кукурузу, пшеницу и растительное масло.

Кудин отметил, что цифра ущерба будет расти каждый следующий день.

"Россия заплатит"

В Украине запустили проект "Россия заплатит", где будут собирать данные о вреде, нанесенном российской армией гражданам и государству. Это совместная инициатива KSE Institute, Офиса президента и Министерства экономики.

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"Эти данные нужны украинскому правительству для оценки убытков, которые понесло государство и граждане Украины в результате российской агрессии и формирование исков к России в международных судах о возмещении этих убытков", – говорится на официальном сайте проекта.

Как будут взимать компенсацию?

По информации того же заместителя министерки экономики Дениса Кудина, работу над компенсацией ущерба украинское правительство разделяет на три большие части:

  1. Судебная претензионная работа в интернациональных судах. Украина уже подает иски против РФ.

  2. Работа по линии сотрудничества с западными правительствами. Уже арестованы золотовалютные резервы Центробанка РФ на сумму 415 млрд долларов. Этой суммы почти достаточно, чтобы перекрыть одноразовые убытки.
  3. Получение репараций. По словам Дениса Кудина, репарации бывают денежными и натуральными: Украина могла бы получать энергоресурсы и другие виды материальных ценностей, которые нам нужны для постоянного потребления.

"Мы рассчитываем на то, что в ближайшее время совместно с правительствами-партнерами других стран мы найдем юридический механизм, как эти деньги могут поступить Украине на дальнейшее восстановление и компенсацию", – заявил Кудин.

Авторы инициативы также отмечают, что данные о свидетелях и людях, которые предоставили информацию, нигде не будут обнародовать, как и данные о конкретных разрушениях.

Напомним, еще 3 марта Верховная Рада Украины приняла закон о национализации в Украине имущества и денег юридических лиц, происходящих из России. Это решение было принято из-за того, что РФ вторглась на территорию Украины и начала войну. 10 марта закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Раньше мы писали, что во Всемирном банке дали неутешительный прогноз для России, а также для Беларуси. Из-за масштабных санкций Запада за вторжение в Украину Россия и Беларусь стали очень близки к дефолту.

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