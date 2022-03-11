Репарации из России: какую компенсацию Украина получит от агрессора

Компенсацию убытков планируют разделить на три большие части

Сколько убытков Россия возместит Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Ущерб, который Россия нанесла Украине в результате военного вторжения, может быть взыскан в виде репараций.

Об этом сообщил первый замминистра экономики Денис Кудин во время телемарафона.

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По его словам, они будут денежными и натуральными.

Компенсация ущерба

Работу над компенсацией ущерба украинское правительство разделяет на три большие части:

Судебная претензионная работа в интернациональных судах. Украина уже подает иски против РФ. Работа по линии сотрудничества с западными правительствами. Уже арестованы золотовалютные резервы Центробанка РФ на сумму 415 млрд долларов. Этой суммы почти достаточно, чтобы перекрыть одноразовые убытки. Получение репараций. По словам Дениса Кудина, репарации бывают денежными и натуральными: Украина могла бы получать энергоресурсы и другие виды материальных ценностей, которые нам нужны для постоянного потребления.

"Мы рассчитываем на то, что в ближайшее время совместно с правительствами-партнерами других стран мы найдем юридический механизм, как эти деньги могут поступить Украине на дальнейшее восстановление и компенсацию", – заявил Кудин.

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Национализация российского имущества в Украине

Еще 3 марта Верховная Рада Украины приняла закон о национализации в Украине имущества и денег юридических лиц, происходящих из России. Это решение было принято из-за того, что РФ вторглась на территорию Украины и начала войну. 10 марта закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

В соответствии с законом, принудительное изъятие в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов осуществляется без какой-либо компенсации (возмещения) их стоимости. После того как имущество принудительно изымут, его передадут в хозяйственное ведение на временной или постоянной основе специализированному госпредприятию в Украине.

В то же время в законе говорится, что право Украины требовать от России ответственности и возмещения причиненного ущерба не отменяется.

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Чтобы реализовать эту процедуру, из государственного или местных бюджетов дополнительно выделять средства не нужно.

"Сегодня" писали, что во Всемирном банке дали неутешительный прогноз для России, а также для Беларуси. Из-за масштабных санкций Запада за вторжение в Украину Россия и Беларусь стали очень близки к дефолту.

Раньше мы также рассказывали, что украинцам возместят поврежденное или уничтоженное оккупантами имущество.