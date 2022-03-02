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Как война в Черном море ударит по экономике Украины и соседних стран

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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2 марта, 07:22
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Эксперт оценил потери от приостановки доставки экспортных грузов через акваторию Черного моря
Рассказываем, как война в Черном море повлияет на экономику Украины и соседних стран
Рассказываем, как война в Черном море повлияет на экономику Украины и соседних стран / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за войны России против Украины и боевых действия в акватории Черного моря страдает экономика всех стран, чьи товары экспортируются через морские порты. Некоторые компании отказываются работать с РФ из-за санкций, некоторые просто боятся заходить в небезопасную зону, где российские войска уже обстреляли или захватили несколько торговых судов.

"Сегодня" поговорили с экспертом и постарались оценить потери от сокращения морских перевозок.

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Новые санкции

Россия еще за несколько недель до начала военного конфликта попыталась перекрыть Украине возможность пользоваться акваторией Черного моря в торговых целях. После начала полномасштабной войны, плавание грузовых кораблей по всему Черному морю стало небезопасным.

Россия захватывает украинские торговые суда, обстреляла турецкий корабль, который вышел из Одессы и направлялся в Румынию.

После этого перевозчики начали избегать захода не только в украинские порты, но и в порты РФ. Появилась информация, что судоходная компания Maersk приостанавливает все контейнерные перевозки в РФ. Такие же решения приняли японская Ocean Network Express, немецкая Hapag Lloyd и швейцарская MSC.

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Кроме того, Турция ввела запрет на проход российских военных кораблей в Черное море. В ответ на это Россия усилила свое военное присутствие в акватории.

Из-за этого страдает морская торговля. Эксперты уже сравнивают ситуацию с прошлогодней блокировкой Суэцкого канала.

"Подсчитать ущерб крайне сложно. Возможное перекрытие вод не подразумевает, что суда больше никогда не будут ходить по привычным маршрутам. Это чем-то похоже на ситуацию с заблокированным Суэцким каналом в прошлом году", – поясняет "Сегодня" аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

И это не последние санкции против РФ в море. Правительство Великобритании приняло решение о введении запрета на вход в морские порты страны судов принадлежности РФ. Кроме того Испания предложила всем государствам ЕС закрыть свои порты для российских судов.

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Потери для Украины

Эксперт говорит, что на данный момент бизнес надеется на быстрое завершение конфликта и продолжает пытаться выполнять рейсы в Черном море.

"Судя по всему, компании не верят в то, что военные действия продлятся долго, да и если посмотреть на карты судоходства, то окажется, что суда продолжают прибывать в румынские, турецкие, болгарские, грузинские и российские порты. Конвенция Монтрё подразумевает закрытие прохода именно военных кораблей. Как бы это не звучало, но региональный военный конфликт вряд ли способен действительно парализовать торговлю в локации", – продолжает Родлер.

А вот для Украины, блокада морского судоходства может обойтись достаточно дорого. Для того, чтобы сменить привычные морские маршруты на сухопутные придется менять логистику на более дорогую.

"60% украинского экспорта происходит именно через черноморские порты, так что урон именно Украины отрицать глупо. В случае длительного закрытия украинских портов ущерб может превысить 10 млн долларов в день", – резюмирует Сергей Родлер.

Ранее мы писали об огромных очередях россиян в банкоматы. О том, как отключение от SWIFT ударит по экономике РФ, читайте здесь.

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