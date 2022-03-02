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Як війна в Чорному морі вплине на економіку України та сусідніх країн

Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор Гроші Сьогодні
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2 березня, 07:22
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Експерт оцінив втрати від призупинення доставки експортних вантажів через акваторію Чорного моря
Розповідаємо, як війна в Чорному морі вплине на економіку України та сусідніх країн
Розповідаємо, як війна в Чорному морі вплине на економіку України та сусідніх країн / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через війну Росії проти України та бойові дії в акваторії Чорного моря страждає економіка всіх країн, чиї товари експортуються через морські порти. Деякі компанії відмовляються працювати з РФ через санкцій, деякі просто бояться заходити в небезпечну зону, де російські війська вже обстріляли або захопили кілька торгових суден.

"Сьогодні" поговорили з експертом та спробували оцінити втрати від скорочення морських перевезень.

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Нові санкції

Росія ще за кілька тижнів до початку військового конфлікту спробувала перекрити Україні можливість користуватися акваторією Чорного моря з метою торгівлі. Після початку повномасштабної війни плавання вантажних кораблів по всьому Чорному морю стало небезпечним.

Росія захоплює українські торгові судна, обстріляла турецький корабель, який вийшов з Одеси та прямував до Румунії.

Після цього перевізники почали уникати заходу не лише в Українські порти, а й у порти РФ. З'явилася інформація, що судноплавна компанія Maersk припиняє всі контейнерні перевезення до РФ. Такі ж рішення ухвалили японська Ocean Network Express, німецька Hapag Lloyd та швейцарська MSC.

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Крім того, Туреччина запровадила заборону на прохід російських військових кораблів у Чорне море. У відповідь Росія посилила свою військову присутність в акваторії.

Через це страждає морська торгівля. Експерти вже порівнюють ситуацію з торішнім блокуванням Суецького каналу.

"Підрахувати збитки дуже складно. Можливе перекриття вод не передбачає, що судна більше ніколи не ходитимуть звичними маршрутами. Це чимось схоже на ситуацію із заблокованим Суецьким каналом минулого року", – пояснює "Сьогодні" аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

І це не останні санкції проти РФ у морі. Уряд Великої Британії ухвалив рішення про заборону на вхід у морські порти країни судів власності РФ. Крім того, Іспанія запропонувала всім державам ЄС закрити свої порти для російських судів.

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Втрати для України

Експерт каже, що зараз бізнес сподівається на швидке завершення конфлікту і продовжує намагатися виконувати рейси в Чорному морі.

"Зважаючи на все, компанії не вірять у те, що військові дії продовжаться довго, та й якщо подивитися на карти судноплавства, то виявиться, що судна продовжують прибувати до румунських, турецьких, болгарських, грузинських та російських портів. Конвенція Монтре має на увазі закриття проходу саме військових кораблів. Як би це не звучало, але регіональний військовий конфлікт навряд чи здатний справді паралізувати торгівлю у локації", – продовжує Родлер.

А ось для України блокада морського судноплавства може обійтися досить дорого. Для того, щоб змінити звичні морські маршрути на сухопутні, доведеться змінювати логістику на більш дорогу.

"60% українського експорту відбувається саме через чорноморські порти, тож збитки саме України заперечувати безглуздо. У разі тривалого закриття українських портів збитки можуть перевищити 10 млн доларів на день", – резюмує Сергій Родлер.

Раніше ми писали про величезні черги росіян до банкоматів. Про те, як відключення від SWIFT вдарить по економіці РФ, читайте тут.

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