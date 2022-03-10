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Без компенсации. Зеленский подписал указ о национализации российского имущества

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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10 марта, 14:48
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Изымать объекты права собственности Российской Федерации и ее резидентов будут без всякого возмещения
Зеленский подписал указ о национализации российского имущества
Зеленский подписал указ о национализации российского имущества / Фото: Getty Images, Офис Президента Украины, Коллаж: Сегодня

Еще 3 марта Верховная Рада Украины приняла закон о национализации в Украине имущества и денег юридических лиц, происходящих из России. Это решение было принято из-за того, что РФ вторглась на территорию Украины и начала войну.

Принятый ВР закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" 10 марта подписал президент Украины Владимир Зеленский, передает официальный сайт парламента.

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"В соответствии с законом, принудительное изъятие в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов осуществляется без какой-либо компенсации (возмещения) их стоимости, учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую Российская Федерация развязала и ведет против Украины и украинского народа", – говорится в сообщении.

Что будет с российским имуществом?

После того как имущество принудительно изымут, его передадут в хозяйственное ведение на временной или постоянной основе специализированному госпредприятию в Украине.

В то же время в законе говорится, что право Украины требовать от России ответственности и возмещения причиненного ущерба не отменяется.

Чтобы реализовать эту процедуру, из государственного или местных бюджетов дополнительно выделять средства не нужно.

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Что ждет Россию

"Сегодня" писали, что во Всемирном банке дали неутешительный прогноз для России, а также для Беларуси. Из-за масштабных санкций Запада за вторжение в Украину Россия и Беларусь стали очень близки к дефолту.

Эксперты рассказали "Сегодня", что санкции со стороны США не слишком убийственны для РФ, но тренд, заданный этим событием, приведет к дальнейшему давлению на РФ. Также мы писали, как запрет на импорт нефти повлияет на экономику РФ.

Ранее сообщалось, что украинцам возместят поврежденное или уничтоженное оккупантами имущество.

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