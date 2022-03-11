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Репарації з Росії: яку компенсацію Україна отримає від агресора

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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11 березня, 12:51
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Компенсацію збитків планують розділити на три великі частини
Скільки збитків Росія відшкодує Україні
Скільки збитків Росія відшкодує Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Збитки, що Росія завдала Україні в результаті військового вторгнення, можуть бути стягнуті у вигляді репарацій.

Про це повідомив перший заступник міністра економіки Денис Кудін під час Телемарафону.

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За його словами, будуть вони грошовими та натуральними.

Компенсація збитків

Роботу над компенсацією збитків український уряд розділяє на три великі частини:

  1. Судова претензійна робота в міжнародних судах. Україна вже подає позови проти РФ.
  2. Робота по лінії співпраці із західними урядами. Вже заарештували золотовалютні резерви Центрабанку РФ на суму 415 млрд доларів. Цієї суми майже достатньо для того, щоб перекрити одноразові збитки.
  3. Отримання репарацій. За словами Дениса Кудіна, репарації бувають грошовими та натуральними: Україна могла б отримувати енергоресурси та інші види матеріальних цінностей, які потрібні нам для постійного споживання.

"Ми розраховуємо на те, що в найближчий час спільно з урядами-партнерами інших країн ми знайдемо юридичний механізм, яким чином ці гроші можуть надійти Україні на подальше відновлення і компенсацію", — заявив Кудін.

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Націоналізація російського майна в Україні

Ще 3 березня Верховна Рада України ухвалила закон про націоналізацію в Україні майна та грошей юридичних осіб, які походять з Росії. Це рішення було ухвалене через те, що РФ вторглася на територію України та розпочала війну. 10 березня Закон підписав президент України Володимир Зеленський.

Відповідно до закону, примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації (відшкодування) їхньої вартості. Після того, як майно примусово вилучать, його передадуть у господарське ведення на тимчасовій або постійній основі спеціалізованому держпідприємству в Україні.

Водночас у законі йдеться про те, що право України вимагати від Росії відповідальності та відшкодування заподіяної шкоди не скасовується.

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Щоб реалізувати цю процедуру, із державного чи місцевих бюджетів додатково виділяти кошти не потрібно.

"Сьогодні" писали, що у Світовому банку дали невтішний прогноз для Росії, а також для Білорусі. Через масштабні санкції Заходу за вторгнення в Україну Росія і Білорусь стали дуже близькі до дефолту.

Раніше ми також розповідали, що українцям відшкодують пошкоджене або знищене окупантами майно.

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